Roma. Ventenne stuprata sulla Casilina da un ragazzo centroamericano

-Redazione- Ha stuprato in un cortile una 20enne italiana conosciuta poco prima, B.Z.O.M., 23enne dell’Honduras, fermato per violenza sessuale dagli agenti della Squadra Mobile di Roma e del commissariato Tor Pignattara.

A quanto ricostruito, la ragazza aveva conosciuto il giovane centroamericano in un bar di via Casilina.

Poco dopo, lui le ha chiesto di uscire dal locale assieme a lui e, poco distante dal bar, all’interno di un cortile condominiale, l’ha stuprata. Le grida della giovane hanno però attirato l’attenzione di alcuni condomini e B.Z.O.M. si è allontanato.

Le immediate indagini avviate dalla IV Sezione della Squadra Mobile, specializzata nel contrasto ai reati di natura sessuale, in collaborazione con gli agenti del commissariato Tor Pignattara, hanno consentito di ricostruire rapidamente la vicenda e in breve tempo di individuare l’aggressore, fermato non molto distante dal luogo dell’aggressione.

Il 23enne, raggiunto dagli agenti della Polizia di Stato, è stato accompagnato presso gli Uffici della Squadra Mobile e successivamente sottoposto a fermo, attualmente al vaglio della competente Autorità giudiziaria.

26 novembre 2017