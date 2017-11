Salerno, sbarca nave migranti. 26 donne morte a bordo

- Redazione - "400 immigrati (26 morti) sbarcati a Salerno. Quanti altri morti e quanti altri miliardi sprecati? Altro sangue sulla coscienza dei buonisti." Ha esordito così Matteo Salvini su Twitter, dopo la notizia dello sbarco della nave Cantabria, nel porto di Salerno, con a bordo 375 migranti e anche i corpi di 36 donne, morte durante il viaggio nel Mediterraneo. Ad attendere al molo l'arrivo dell'imbarcazione c'era l'intera macchina organizzativa messa in campo dalla Prefettura per far fronte all'arrivo di navi con a bordo centinaia di migranti. Le vittime a bordo sarebbero tutte nigeriane, secondo le prime notizie; le salme sono già state trasportate all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per l'autopsia, che servirà a individuare la causa del decesso. La più probabile, al momento, sembra essere morte da annegamento, intanto diversi comuni del salernitano si sono mobilitati, esprimendo la loro disponibilità a dare degna sepoltura ai corpi. A Salerno sono anche sbarcati 10 donne in stato di gravidanza e 20 bambini sotto i 10 anni che adesso, insieme agli altri, saranno smistati in diverse regioni d'Italia. "(...)Credo che già stamattina il procuratore Masini valuterà se ci siano i presupposti per un’ipotesi di omicidio. Bisogna vedere se si trova qualche soggetto su cui concentrare l’attenzione o se si procederà contro ignori. Che qualcuno abbia fatto morire queste donne e non sia stato un fulmine arrivato dal cielo è una cosa ovvia." Ha dichiarato al Corriere, il prefetto di Salerno Malfi.

05/11/2017