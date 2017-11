Salvini non perde occasione: “Disfatta Italia-Svezia? Colpa degli stranieri”

-Redazione- Matteo Salvini non perde occasione e punta tutto sulla disfatta calcistica della Nazionale pur di raccogliere consensi.



E' così che ieri sera, a termine del match Italia-Svezia, costato agli azzurri la qualificazione ai Mondiali, il leader della Lega Nord si scaglia contro i "troppi stranieri" che rovinerebbero il calcio italiano.



"Troppi stranieri in campo, dalle giovanili alla Serie A, e questo è il risultato. Stop invasione e più spazio ai ragazzi italiani, anche sui campi di calcio", ha infatti scritto su Facebook il segretario del Carroccio, scatenando polemiche.



Per poi ribadire, in una dichiarazione congiunta con il vicesegretario della Lega: “Dopo il disastro di ieri della nazionale diventa prioritario realizzare la nostra proposta affinché il 20% dei fondi dei diritti tv vada a chi valorizza i nostri ragazzi che arrivano dalle giovanili. Basta con l’infornata di stranieri secondo il principio che il primo che arriva si prende perché costa poco”.