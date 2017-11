Sandra Milo: “In mille hanno toccato il mio sedere”

-Redazione- "Ma di che stiamo parlando? Migliaia di uomini hanno toccato il mio culo! Certo che mi ha dato fastidio, ma mi sono difesa: gli dai un morso al naso e finisce lì".

Poi senza far nomi - aggiunge Sandra Milo alla Festa di Roma dove hanno presentato un documentario a lei dedicato, 'Salvatrice. Sandra Milo si racconta' di Giorgia Wurth - :"C'è chi dice che è stata violentata da un produttore. Se lo ha fatto non dovevi guardarlo più in faccia a quest'uomo. Me se poi ci fai tre film e dici che è perché dovevi lavorare, allora stai zitta".

Così l'attrice, ottanta anni, liquida l'attualissima questione delle molestie sessuali, ma la Milo non si ferma certo qui, donna intelligente, paludata da superficiale (come la descrive lo stesso Fellini nel documentario), parla di tutto, molestie, sessualità, uomini, Craxi e spiritualità.

4 novembre 2017