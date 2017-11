Scoperto un pianeta mostro che mina le certezze della scienza

-Redazione- Un pianeta 'mostro' che mina le certezze della scienza.

La scoperta di NGTS-1b, un pianeta grande come Giove, si porta appresso una serie di domande a cui è difficile per ora dare risposte. NGTS-1b, infatti, orbita attorno ad una stella che, per dimensioni, è appena la metà del sole.

Per gli scienziati, come si legge su The Independent, è complicato spiegare l'abbinamento tra un pianeta così grande e una stella così 'piccola'. Il sistema scoperto recentemente è collocato a circa 600 anni luce dalla Terra.

"La scoperta di NGTS-1b è stata per noi una sorpresa totale", ha detto il professor Daniel Bayliss, dell'università di Warwick, che ha coordinato il team di astronomi nello studio. "Non si riteneva che pianeti così grandi -ha spiegato- potessero esistere in rapporto a stelle così piccole". La distanza tra il pianeta e la sua stella è pari ad appena il 3% della distanza che separa la Terra dal sole. NGTS-1b, caratterizzato da una temperatura superficiale di circa 530 gradi, impiega 2,6 giorni per percorrere un'orbita.

"NGTS-1b è stato difficile da scoprire, nonostante sia un pianeta 'mostruoso', perché la sua stella di riferimento è piccola e poco visibile. Stelle di questo tipo sono le più comuni, quindi è possibile che ci siano altri pianeti giganti in attesa di essere scoperti", ha evidenziato Peter Wheatley, un altro professore dell'Università di Warwick.

3 novembre 2017