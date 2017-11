Siena, crolla controsoffitto in ospedale. Cinque feriti

- Redazione - L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11 in un corridoio che porta al reparto di Medicina nucleare dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena: un controsoffitto in lamiere è improvvisamente crollato, causando il ferimento di 5 persone. Queste ultime sono state immediatamente soccorse, mentre l'area in cui si è verificato il crollo è stata interdetta al passaggio. Al momento sono ancora da chiarire le cause che hanno portato al crollo.

02/11/2017