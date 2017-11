Sottomarino scomparso: quanto può resistere l’equipaggio?

-Redazione- Per portare in salvo i 44 membri dell'equipaggio del sottomarino argentino Ara San Juan, disperso nell'Atlantico da mercoledì scorso, la marina argentina ha raddoppiato gli sforzi.

Navi oceanografiche e polari provenienti da tutto il mondo, aerei e una decina di imbarcazioni argentine stanno perlustrando le acque dell'Oceano nella speranza di trovare il sommergibile. Qualsiasi mezzo possa facilitare le ricerche è il benvenuto. "Abbiamo 11 navi della Marina argentina e da Paesi che stanno collaborando nelle ricerche, come l'Uruguay, il Cile, il Brasile, il Perù, gli Stati Uniti e il Regno Unito" ha detto Gabriel Galeazzi, il portavoce della base navale Mar Del Plata, dove il sottomarino sarebbe dovuto arrivare tra ieri e oggi.

Riportare a casa sani e salvi tutti i membri dell'equipaggio non è solo la speranza ma anche l'obiettivo primario di questa disperata corsa contro il tempo.

E a nulla è servito provare a rassicurare i famigliari dell'equipaggio, visto che sui 7 tentativi di chiamata registrati sabato è calata l'ombra del mistero. Ieri la Marina argentina ha spiegato in un comunicato di non poter "confermare la veridicità delle chiamate" alla base di Mar del Plata da parte della nave alla deriva, assicurando che a bordo del sottomarino ci sarebbero viveri e ossigeno a sufficienza. Ma quanto può sopravvivere l'equipaggio all'interno del sommergibile e cosa può essere andato storto?

Le autorità non sanno ancora dire se il sottomarino si trovi in superficie o se, secondo l'ipotesi più accreditata, sia affondato. Finora, le ricerche in mare non hanno avuto esiti positivi. Se il San Juan è davvero affondato e si trova sul fondo dell'oceano, allora l'equipaggio, secondo quanto stimano alcuni analisti citati dalla 'Cnn', avrebbe a disposizione tra i 7 e i 10 giorni di ossigeno per sopravvivere.

"Se il San Juan è affondato ma è ancora intatto, avrà circa una settimana o 10 giorni di ossigeno" dice Peter Layton, visiting professor della Griffith University. Quanto ai viveri, "in generale vi sono sempre scorte per 15 giorni in più rispetto a quelli di navigazione prevista" ha detto il portavoce della marina, Enrique Balbi.

Poiché il San Juan è un sottomarino diesel e non a propulsione nucleare, "sott'acqua può resistere per un tempo limitato", afferma Reed. Per i 44 membri dell'equipaggio, insomma, il tempo stringe.

Mentre i sottomarini di queste dimensioni e classe possono rimanere in mare per circa un mese, "non significa che possano resistere 30 giorni sott'acqua". Tutto dipende "dall'ultima volta in cui hanno ricaricato le batterie, da quanto tempo hanno rinfrescato l'aria, e da cosa c'è all'interno del sottomarino - rimarca Reed -. Ma non lo sappiamo".

Trovare una nave progettata per non essere trovata "è più difficile rispetto alle operazioni che vengono avviate per un normale naufragio", spiega Euan Graham, direttore alla sicurezza internazionale del Lowy Institute for International Policy di Sydney.

"Questi sottomarini sono delle piattaforme progettate per rimanere nascoste, quindi difficili da individuare sott'acqua. "Se sei seduto sul fondo dell'oceano, probabilmente non fai molto rumore - aggiunge Layton - Non puoi ricaricare l’ossigeno”.

20 novembre 2017