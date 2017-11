Speciale LC&G17 – Britannia: tra horror e storia

-Maurizio Di Gioia- Da sempre il potere politico deve fare i conti con quello spirituale. Anche l'imperatore Nerone ebbe ad affrontare questo ostacolo durante il proprio governo. A contrastare il suo dominio incontrastato la somma sacerdotessa Rubria, guida delle vestali dedite alla dea protettrice del focolare domestico e dello stesso Impero Romano. Loro primo compito controllare che il sacro fuoco non si spegnesse mai, eventualità che avrebbe predetto la caduta di Roma.

In un territorio tanto vasto che si estende dal Medio-Oriente all'Atlantico e dal nord dell'Africa alle isole britanniche, il male poteva facilmente annidarsi in ogni angolo. Orkus, demone mostruoso, si incontrerà per la prima volta con Antonio Axia nei territori dell'Etruria, dove il soldato di Roma avrà la meglio a caro prezzo. Preso in cura dalle vestali, l'uomo sarà spedito in Britannia per indagare su strani eventi dietro cui ci cela il terrificante demone.

Britannia gode di un'ambientazione storica che si mischia ad atmosfere horror unendo il mondo onirico a quello dell'investigazione. Nelle sue pagine si sviluppano diverse tematiche e diversi momenti che, alternandosi con le loro caratteristiche e i loro ritmi, riescono a mantenere elevata l'attenzione del lettore: il rapporto di Axia con i legionari, quello dei militari di Roma con i territori conquistati, la difficile convivenza tra Nerone e Rubria, il ruolo dell'onore e del sentimento, le debolezze personali e i punti di forza conquistati con l'esperienza. Il fumetto pubblicato dalla Star Comics e creato dall'americana Valiant Entertainment scorre rapidamente dando spazio a un prodotto di fatto indipendente e autoconclusivo.

Il connubio tra il giallo dell'indagine e il nero della paura crea un mondo avvincente che si sviluppa attraverso una trama accompagnata perfettamente da disegni e colori che ben si prestano alle atmosfere volute dagli autori. Anche i dialoghi sono ben calibrati, il ritmo non lascia spazio a vuoti o momenti di stallo e l'impostazione delle tavole gestisce in modo equilibrato le vignette.

Titolo: Britannia

Editore: Star Comics