Speciale LC&G17 – Con Exit le escape room si fanno gioco da tavolo

-Gianfranco Broun- In costante espansione, il fenomeno delle escape room continua ad allargarsi sempre di più, proponendo nelle varie città del Belpaese tutta una serie di locali dove affrontare diverse sfide di intelligenza. Scopo ultimo è quello di risolvere quanti più enigmi possibili e trovare una via di fuga dalla stanza in cui si è rinchiusi in un tempo massimo che solitamente si attesta sull'ora. La sfida aiuta i partecipanti ad allenare il ragionamento diretto e indiretto ma anche quello trasversale, a curare i dettagli, a concentrarsi e ad osservare. La necessità di confrontarsi con gli altri membri del team aiuta anche a migliorare le capacità di collaborazione, tanto che alcuni consigliano queste esperienze anche tra colleghi.

Le escape room non potevano non arrivare nel mondo dei giochi da tavolo. Exit è una nuova collana di Giochi Uniti che propone queste sfide a un gruppo di partecipanti che possono starsene comodamente seduti attorno a un tavolo. Tre sono i titoli al momento disponibili per l'editore campano: La Baita Abbandonata, La Tomba del Faraone e Il Laboratorio Segreto. Ognuna ha la propria ambientazione che la contraddistingue dalle altre, ma elemento comune è la necessità di risolverse i quesiti e i test che vengono proposti, talvolta effettivamente semplici, altri invece molto più complessi, basandosi unicamente su capacità di osservazione e di deduzione e non richiedendo assolutamente conoscenze pregresse.

I novelli Sherlock Holmes potranno così mettersi alla prova cercando di portare a conclusione la sfida del capitolo prescelto di Exit considerando che non vi è di fatto un limite di tempo massimo ma che si dovrebbe cercare di concludere l'esperienza ludica entro i novanta minuti, magari aiutandosi con le carte indizio. Inutile fossilizzarsi troppo su un punto: lo stallo rischierebbe di portare noia ai partecipanti o di frustrarli.

Ne Il Laboratorio Segreto si deve fuggire dalla stanza dove si è stati rinchiusi quali cavie di un mortale esperimento. Analizzando gli indizi e facendo attenzione a ogni informazione scoperta, sarà possibile ottenere elementi da inserire all'interno di un dischetto decodificatore che fornirà il necessario per proseguire l'avventura logica.

Exit si compone di tre tipologie di carte: quelle enigma forniscono indizi e sfide, quelle soluzione determinano l'esito di una supposizione, mentre quelle suggerimento presentano aiuti che incanalano verso la corretta risposta. Data la natura di questo gioco, l'avventura può essere affrontata una sola volta: anzitutto perché gli indovinelli non offriranno nuovi elementi di sfida una volta risolti, in secondo luogo perché alcuni test richiedono di interagire con il materiale presente ritagliando, colorando o disegnando, rendendolo di fatto inutilizzabile per una seconda sessione. Un titolo di questo tipo richiede però un prezzo di accesso basso, che non scoraggi i giocatori: Giochi Uniti ci è riuscita, così che con un piccolo investimento si possano passare un paio di ore di divertimento in un gioco consigliato davvero a tutti.

Titolo: Exit – Il Laboratorio Segreto

Editore: Giochi Uniti