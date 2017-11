Speciale LC&G17 – Deadland. Sos: apocalisse zombie

-Gianfranco Broun- Tra le novità di Lucca Comics & Games 2017 merita una menzione Deadland, titolo della Giochi Uniti ideato da quel Sergio Roncucci che già si era messo in mostra con Orgasmo e Gomorraland. La sua ultima creazione si inserisce nell'iper-inflazionato mondo degli zombie che, tra film, serie televisive, fumetti, romanzi e giochi, conta ormai un numero altissimo di produzioni.

Grazie alla sue caratteristiche, Deadland riesce a non finire in un calderone già zeppo, mettendosi in mostra per la semplicità delle regole e per le dinamiche difficili da riscontrare in altri giochi da tavolo.

Tra i pochi scampati a un'epidemia che ha trasformato quasi tutti gli abitanti in morti viventi, i giocatori devono riuscire a salvarsi sopravvivendo alle orde nemiche fino all'arrivo dei soccorsi. Per riuscire nel proprio scopo ognuno potrà optare per un certo tipo di approccio, sia questo cooperativo con gli altri membri della squadra o sia invece ispirato alla filosofia del chi fa per sé fa per tre. Bisogna però sempre fare attenzione al livello di infezione: quando questo è troppo elevato ci si trasforma in un morto vivente e a quel punto l'obiettivo sarà infettare anche tutti gli altri giocatori. Proprio questa dinamica si rivela interessante: da potenzialmente cooperativo, Deadland si trasforma facilmente in un competitivo a squadre.

Le regole sono semplici, tanto che il titolo non ostacola la partecipazione di neofiti. Per quanto scali abbastanza bene, Deadland rende al meglio quando si è almeno in quattro, lasciando però che la durata non vada a modificarsi più di tanto.

Muovendosi tra i diversi luoghi -colonia, strade, stazione di polizia, ospedale e supermercato- i giocatori potranno cercare oggetti utili per la propria sopravvivenza, scambiarseli e collaborare nel tentativo di giungere incolumi a fine partita. Allo stesso tempo rischieranno però di venire infettati per colpa di alcune carte che potranno far incrementare il livello di infezione da uno fino a otto -questo capita quando si pesca una carta con un livello di infezione superiore di uno a quello attuale del personaggio-.

Una maggior variazione è data dalle carte ruolo: questa, una volta svelata dal giocatore, offrirà al contempo un bonus immediato al personaggio ma anche un malus costante nel tempo.

Titolo: Deadland

Editore: Giochi Uniti