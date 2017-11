Speciale LC&G17 – Green Valley: tra storia, fantasy e fantascienza

-Gianfranco Broun- Alcune storie sono capaci di spiazzare qualunque lettore. Sono poche, davvero poche, ma ci sono. Per quanto si possa essere esperti e navigati, aver visto un'infinità di colpi di scena accumulando un ventaglio di possibilità quantomai variopinto, esiste sempre qualche caso che riesce a sorprendere per la sua imprevedibilità.

Green Valley è uno di questi.

Frutto del lavoro di artisti di calibro internazionale tra i quali Max Landis, famoso per aver dato vita a Chronicle e per essersi formato anche nel mondo del grande schermo, o l'italico Giuseppe 'Cammo' Camuncoli, che negli ultimi anni ha prestato la sua matita a The Amazing Spiderman, Green Valley è una miniserie targata Image che la SaldaPress propone sul mercato italiano in nove volumetti spillati.

La storia parte come un classico fantasy storico, con un gruppo di quattro eroi capaci con il loro coraggio e la loro sete di giustizia di fermare orde di barbari e capovolgere l'esito di una battaglia apparentemente compromessa. Ma con il passare delle pagine la trama ha una deriva dal sapore di fantascienza, dando vita a un fumetto che riesce a mixare perfettamente due generi spesso contrapposti tra loro ma che hanno proprio nel fantastico l'elemento di congiunzione.

Al termine del primo albo l'autore fa una promessa: riuscire sicuramente a spiazzare e sorprendere il lettore. Se infatti fino a quel momento la storia sembra prendere una certa piega, dai numeri successivi la situazione si stravolge soddisfacendo le attese che il lettore si potrebbe essere fatto. Merito della capacità di trovare elementi narrativi brillanti e innovativi che se da una parte potrebbero sembrare banali a posteriori non lo sono certo a priori.

Una serializzazione ad albi permette di dare spizzichi e bocconi a chi si avventurerà tra le pagine di Green Valley, tanto che alla fine di ogni volumetto sarà ancora più affamato. Pathos e curiosità dominano la trama e gli elementi spiazzanti colpiranno in maniera quasi perfetta.

I dialoghi risultano frizzanti, i personaggi solidi e sfaccettati, con un'evoluzione caratteriale e sociale che non è scontata; i disegni sono incantevoli e i colori perfettamente adattati alle diverse situazioni. Tutti ingredienti che rendono l'opera una valida lettura.

Titolo: Green Valley

Autore: Max Landis, Giuseppe Camuncoli

Editore: SaldaPress