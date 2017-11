Speciale LC&G17 – Insecto: l’incesto quale frutto proibito

-Gianfranco Broun- Considerato argomento tabù e, pertanto, difficile da affrontare e gestire, l'incesto tra fratello e sorella ha da sempre scosso la coscienza morale delle persone e goduto di una certa attenzione da parte di una nicchia della letteratura e della cinematografia. L'attrazione tra parenti, frutto proibito assolutamente vietato, ha sempre creato grande scalpore.

Qualche anno fa veniva pubblicato il romanzo Proibito di Tabitha Suzuma, una storia che raccontava l'attrazione fisica ed emotiva di un fratello e una sorella che per quanto combattessero il loro innamoramento considerandolo sbagliato, non riuscivano a sottrarvisi. L'autrice evidenziava l'aspetto sentimentale, quel magnetismo in parte anche carnale ma soprattutto chimico e mentale. Arrivava a giustificare il punto di vista dei due protagonisti formulando addirittura la complessa domanda “come può una cosa tanto sbagliata renderti così felice?”.

Maria Llovet ha un approccio completamente differente alla questione. Nel suo Insecto Lea e Lucas vivono in una famiglia agiata dove lo status sociale è causa di noia. Per sfuggire a questa i due si provocano, si osservano e alla fine cedono alla carne. Tra loro nasce un rapporto che sembra essere basato sulla fisicità più che sull'emozione. Del legame affettivo c'è una minima traccia che compare più come forma di gelosia che di reale amore.

Se l'autrice britannica sembrava avere una visione coinvolta della situazione, quella spagnola la racconta quasi prendendone le distanze. Se la prima giustificava i suoi protagonisti, quest'ultima non fornisce alcuna scusante. Insecto sembra voler raccontare la vicenda in modo distaccato e oggettivo, freddo e formale.

Il fumetto colpisce allo stomaco senza mettersi i guantoni, senza utilizzare alcun perbenismo o politicamente corretto. Spiazza e dà fastidio. E non si vergogna di questo, né si fa alcuna remora nel raccontarlo.

Titolo: Insecto

Autore: Maria Llovet

Editore: Bd Edizioni