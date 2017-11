Speciale LC&G17 – La non biografia di Magritte

-Gianfranco Broun- René Magritte è stato uno dei massimi rappresentanti del surrealismo, uno che con le sue opere ha fatto parlare, ha fatto riflettere e, grazie ai suoi colpi di genio, è stato capace di stupire e meravigliare gli spettatori che si fermavano davanti ai suoi quadri, davanti alle sue creazioni, davanti ai suoi figli.

Parlare di un artista così non è facile. Farlo con un'opera a fumetti lo è poi ancora meno. Magritte – Questa non è una biografia, volume pubblicato dalla Coconino Press, è innovativo, intelligente e in qualche modo anche eccentrico. Per parlare del pittore belga gli autori sfruttano un artificio letterario: Charles Singullier ha recuperato una bombetta che per sfizio decide di indossare. Il capo era però appartenuto all'acclamato genio dei pennelli e reca con sé una sorta di maledizione: per essere tolto è necessario prima risolvere il mistero dell'artista e della sua arte.

Così Magritte – Questa non è una biografia va a illustrare scorci della vita dell'uomo, briciole della sua storia e del suo carattere, piccoli elementi del suo essere, tutti tasselli utili a cogliere possibili chiavi di lettura dei suoi lavori, piccole spiegazioni che potrebbero rivelare il suo modo di pensare.

Il viaggio onirico diventa una scusa per carpire informazioni, rendendo il fumetto una sorta di monografia parziale di storia dell'arte, dando luogo a un approfondimento che per stile di disegno e ritmo narrativo catalizza l'attenzione del lettore e lo accompagna tra alcune delle più importanti tele del pittore belga.

Titolo: Magritte – Questa non è una biografia

Autore: Thomas Campi, Vincent Zabus

Editore: Coconino Press