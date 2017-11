Speciale LC&G17 – S.A.R.T.: omaggio al gruppo lucano protezione civile

-Maurizio Di Gioia- Dalla collaborazione tra Di Mezzo e Del Prete nasce S.A.R.T. - Soccorrere, aiutare, ritrovare, tornare. Si tratta di un volume a fumetti che oltre a raccontare una storia vuole anche omaggiare il gruppo lucano protezione civile per il delicato e complesso lavoro a cui è chiamato. Ramificata nell'area lucana, l'organizzazione è composta da uomini pronti a lanciarsi in soccorso di quanti abbiano bisogno di aiuto a seguito di una catastrofe naturale. Che un fiume esondi circondando con le proprie acque masserie isolate nelle campagne, che il distaccamento di una parete rocciosa provochi la caduta di tonnellate di terra e pietra rischiando di seppellire ignari escursionisti, che un incidente al largo delle coste del Belpaese coinvolga qualche malcapitato navigatore o che un gruppo di esploratori riscontri difficoltà all'interno di qualche profonda caverna, questi coraggiosi eroi sono pronti a intervenire immediatamente mettendo talvolta in pericolo anche la propria vita.

Con il volume edito dalla Lavieri si cerca di rendere onore a questi uomini ringraziandoli attraverso un omaggio del loro operato. Una storia che ne racconta un frammento di vita sia quali eroi che quali uomini normali. A poche ore dal matrimonio di uno di loro, la squadra viene chiamata per l'esondazione di un fiume. Durante le operazioni di salvataggio e messa in sicurezza sarà possibile vedere passate situazioni che possono aver avuto luogo così come le motivazioni che spingono queste persone a dedicarsi a salvare il prossimo a rischio della propria incolumità.

Con una storia semplice che ha proprio il chiaro intento di omaggiare questi uomini, S.A.R.T. permette di capire qualcosa di più di questi individui che, giorno dopo giorno ed emergenza dopo emergenza, cercano di salvare quante più vite possibili in una costante lotta contro il tempo e contro l'inarrestabile forza della natura.

Titolo: S.A.R.T. - Soccorrere aiutare ritrovare tornare

Autore: Di Mezzo, Del Prete

Editore: Lavieri