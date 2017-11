Speciale LC&G17 – Si chiude la seconda trilogia di Squillo

-Maurizio Di Gioia- Con Deep Space 69 si chiude la seconda trilogia di Squillo, Time Travels. L'irriverente e provocatorio gioco ideato da Immanuel Casto approda in un futuro fantascientifico dopo aver attraversato i fasti dell'antica Grecia con Satiri e Baccanti e il buio medioevo con Megere & Meretrici.

Rivolto a un pubblico adulto per i propri contenuti violenti ed erotici, Squillo Time Travels Deep Space 69 continua a mantenere la struttura impostata già dalla prima uscita trasformando i giocatori in una sorta di papponi spaziali, il cui scopo ultimo è eliminare ogni rivale. In questa avventura futuristica potranno essere impiegate donne, uomini e robot, umani o alieni che siano, sfruttando le diverse capacità che ognuno di essi possiede. La differenza rispetto ai precedenti episodi consta nella presenza delle astronavi, utili per fornire un bonus costante o a permettere un'azione particolare laddove disposte a un'azione suicida.

Continuando a provocare e a risultare estremamente irriverente, Immanuel Casto persegue la sua lotta al politically correct, al perbenismo e ai tabù. In questo Deep Space 69 dà poi spazio a numerose citazioni tratte da film o serie televisive fantascientifiche, come Terminator, Star Wars o Matrix, giusto per citarne alcune.

A seguito di un regolamento immediato e di dinamiche semplici, Squillo è capace di coinvolgere tutti i giocatori, coscienti però degli argomenti trattati, dando spazio anche a un po' di strategia per riuscire a perseguire la vittoria finale.

Titolo: Squillo Time Travels – Deep Space 69

Editore: Freak'n'Chic