Strage. Carabiniere uccide padre, sorella, cognato e poi si spara

-Redazione- Ha 53 anni il carabiniere in servizio al Nucleo Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Manduria che ha ucciso a colpi d'arma da fuoco in una abitazione di via Giulio Cesare a Sava durante una lite il padre, la sorella e il cognato

. Poi ha esploso un colpo d'arma da fuoco contro se stesso.

Ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Al momento della strage in casa della famiglia non c'era il figlio di 9 anni della coppia uccisa, nipote dell'autore del triplice delitto

Dissidi su questioni di natura patrimoniale sarebbero all’origine del gesto.

19 novembre 2017