Stregati da Matilde Di Franco

-Giuseppe Barcellona- Siamo in Sicilia intorno all’anno 1600, Crocifissa Madonia è una giovane e bella donna che, tradita da infondate accuse si ritrova nelle carceri palermitane del Sant’Uffizio dove potrebbe essere condannata a morte e bruciare al cospetto di quei cittadini che l’hanno accusata.

Questo è il contesto in cui si muove l’autrice Matilde Di Franco che ci racconta una storia da leggere tutta d’un fiato scritta con la passione che solo chi ama la letteratura può avere, abbiamo scambiato due chiacchiere con lei.

Perché hai sentito il bisogno di scrivere?

La passione per la scrittura ha sempre caratterizzato la mia personalità, anche prima di pubblicare il mio primo romanzo, intitolato "L'eredità", nel 2010. La scrittura è, per me, una forma d'arte preziosa che ci consente di conoscere meglio noi stessi e la realtà che ci circonda. Attraverso la scrittura si esprimono idee e sentimenti, si libera la fantasia, e si comunica con gli altri. Lo scrittore, inoltre, è un privilegiato, perché ha la possibilità di "vivere" cento vite, attraverso l'immaginazione e le storie che inventa. Quindi, ho sentito il bisogno di scrivere per tutto questo: per indagare l'anima umana, per dialogare con gli altri, per dare sfogo al mio desiderio di creare.

A chi si rivolgono le tue Opere?

Le mie Opere si rivolgono a un pubblico ampio, formato da adulti ma anche da giovanissimi. Infatti i miei romanzi piacciono anche ai ragazzi, e ciò mi lusinga molto, anche in ragione della mia professione di insegnante. Spero sempre di suscitare nel lettore, di qualunque età e di qualsiasi condizione, emozioni e riflessioni...e finora ho avuto la fortuna di riscontrare apprezzamento da parte dei miei lettori.

I ragazzi di oggi non leggono, cosa vorrebbe dire loro?

Purtroppo oggi tanti giovani non leggono, perché si lasciano distrarre da occupazioni e passatempi diversi. Considero ciò un grande "guaio". Perciò desidero esortarli a coltivare la lettura, perché essa è fonte inesauribile e insostituibile di crescita umana, sociale e culturale. Attraverso i libri arricchiamo il nostro linguaggio, ampliamo gli orizzonti del nostro sapere, impariamo a esercitare lo spirito critico. Senza libri non si può crescere bene e in modo consapevole...e i giovani hanno bisogno di essere educati alla lettura fin da piccoli, attraverso, soprattutto, l'esempio degli adulti.

Il momento più bello della sua attività di scrittrice?

Il momento più bello della mia attività di scrittrice? E' una domanda molto interessante e piuttosto complessa. Proverò a rispondere in tale maniera: mi emoziona particolarmente scrivere l'ultima parola e chiudere con un punto un'Opera. Trovarmi, insomma, di fronte a una "creatura" che da uno stato embrionale è diventata una realtà compiuta, definita, quasi dotata di "vita propria".

Il momento più brutto?

Il momento più brutto della mia attività di scrittrice? Faccio davvero fatica a individuarlo...La scrittura è un impegno che richiede tempo ed energia mentale... La letteratura è fatta, come lasciava intuire il grande Giacomo Leopardi in una famosa lirica, di "sudate carte"...Ma tutto ciò è solo bellezza...Nessun momento brutto, quindi, nella mia attività di scrittrice.

Programmi futuri?

Spero di continuare a scrivere in futuro con la stessa passione di oggi. ...quella passione che ti spinge a conciliare, con perseveranza, i molteplici impegni legati al lavoro e alla famiglia con il desiderio puro e assoluto di esprimersi e di donarsi agli altri. Infatti gli scrittori e gli artisti in genere cosa fanno se non donarsi agli altri?

Cosa dice la gente del suo ultimo libro?

La gente ha apprezzato molto il mio ultimo romanzo, e continua a farlo... I miei lettori sostengono che io abbia la capacità di coinvolgerli, di trascinarli nella vicenda narrativa, pagina dopo pagina, in virtù di uno stile fluido e accattivante. "La strega del mare" è un romanzo storico, riguardante la Sicilia del 1600. La protagonista principale, di nome Crocifissa Madonia, è una giovanissima e bella donna che, a causa di gravi accuse, alimentate da un diffuso astio popolare, finisce nelle carceri palermitane del Sant'Uffizio (Palazzo Steri), con rischio della vita. Il romanzo offre la possibilità di conoscere un preciso quadro storico, esaminato in tutte le sue variabili( legame del Sud con la potenza spagnola del tempo, Inquisizione, organizzazione sociale ed ecclesiastica, credenze...) e, al contempo, consente una riflessione ampia avente senso e valore contemporanei. Infatti questioni come la violenza sulle donne, il fanatismo ideologico o religioso, la diffidenza verso "il diverso" sono, purtroppo, sempre attuali. E' nella mia intenzione esaltare, attraverso la mia creatura letteraria, i valori della libertà di pensiero, del rispetto dell'altro, della giustizia, dell'autentico sentimento religioso, dell'impegno individuale quali presupposti fondamentali di ogni comunità veramente civile. E ciò, credo, è arrivato ai miei lettori.

19 novembre 2017