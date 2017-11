Talidomide ed indennizzi: luci ed ombre. Ne parla l’avvocato Federica Licata

-R.C.- Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha firmato il 17 ottobre scorso il decreto ministeriale che ha integrato la normativa in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide, prevedendo delle nuove categorie di soggetti che possono presentare istanza per ottenere l’indennizzo.

Decreto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 novembre e andrà in vigore il prossimo 6 dicembre.

Articolotre ha contattato l’avvocato Federica Licata dello Studio Legale Zancla di Palermo.

Avvocato Licata, quali sono le principali novità?

“Le principali novità sono contenute nell’allegato A del decreto, che stabilisce i termini di inclusione ed esclusione delle malformazioni riconducibili al danno da talidomide”.

Vale a dire?

“Dal punto di vista amministrativo vengono fornite le istruzioni per inoltrare le domande necessarie al fine dell’ottenimento dell’indennizzo. Domande che vanno inoltrate al Ministero della Salute, alla Direzione Generale della vigilanza delle cure”. Dal punto di vista medico-legale vengono previsti i criteri di inclusione ed esclusione.

E fin qua niente di anomalo.

“Queste domande stranamente hanno due diversi tipi di scadenza. Per i soggetti nati dal 1959 al 1965 le domande dovranno essere inviate entro dieci anni dal 24 dicembre 2007, quindi scadranno il prossimo 24 dicembre. Mentre per i soggetti nati dal 1958 al 1966 le domande potranno essere presentate entro dieci anni a partire dal 21 agosto 2016. Fondamentalmente questo decreto detta le linee per inoltrare queste domande”.

Precisi avvocato.

“Le domande vanno presentate al Ministero della Salute redatte in carta semplice, devono contenere i dati anagrafici e l’indirizzo dove ricevere la documentazione. Dovranno essere allegati alcuni documenti: certificato di residenza, certificato di nascita e certificazioni di tipo sanitario. Ed è questa la novità rispetto al Decreto ministeriale del 2009, che prevedeva ilo riconoscimento dell’indennizzo solamente per i soggetti nati dal 1959 al 1965”.

Quindi l’attuale decreto rende giustizia alle vittime del Talidomide?

“In effetti ora si apre il diritto all’indennizzo a tutti coloro che presentano malformazioni, a prescindere dall’anno di nascita. Ma ecco che arrivano criteri restrittivi che si sostanziano fondamentalmente nei requisivi sanitari e nel rispetto dei criteri di inclusione”.

Criteri restrittivi? Può spiegare meglio?

“Infatti per i soggetti nati nel periodo 1958-1966, occorrerà documentare la prescrizione del Talidomide alla madre del danneggiato, cosa che prima non era richiesta. Per quelli nati fuori dal periodo indicato nella legge occorrerà produrre inoltre la documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la prescrizione del farmaco. Oltre all’assunzione del farmaco stesso dal ventesimo al trentaseiesimo giorno dal concepimento”.

Documentazione non semplicissima da produrre.

“Infatti, rinvenire tale documentazione è impresa veramente ardua, si parla di oltre cinquant’anni trascorsi, in certi casi. Per tutti occorrerà presentare le cartelle cliniche della madre e la documentazione della struttura pubblica con diagnosi e interventi eventualmente subiti nel corso degli anni”.

La mancanza anche parziale di tale documentazione è motivo di esclusione dal diritto di indennizzo?

“Va sottolineato che il decreto prevede che l’omessa presentazione della documentazione richiesta non è preclusivo ai fini dell’accertamento sanitario da parte di una commissione medico-ospedaliera”.

La procedura in cosa consiste?

“nell’inviare le domande al Ministero della Salute, corredate, se possibile, da tutta questa documentazione:, quella amministrativa e quella sanitaria, qualora appunto, reperibile. A seguito di ciò verrà fissata una visita da parte della competente commissione medico-ospedaliera territoriale, informata della domanda dal Ministero della salute. A quel punto, sulla base dei criteri di inclusione o esclusione elaborati in questo ultimo decreto, queste persone verranno visitate e ritenute aventi diritto o non aventi diritto all’indennizzo”.

Sui criteri di valutazione, avvocato, cosa può aggiungere?

“Io posso esprimere solo un parere da avvocato, chiaramente. Mentre dovrebbe essere materia medico-legale, approfondire i criteri di inclusione o esclusione. Quello che mi sento di affermare è che questi criteri si differenziano rispetto a quelli che erano stati oggetto di discussione parlamentare. Mi riferisco a quelli inseriti nella relazione del professor Mastroiacovo. Infatti, tra i criteri di inclusione vi è l’assunzione del farmaco da parte della madre del danneggiato, tra il 20esimo e il 36esimo giorno dal concepimento. Periodo in cui avviene l’embriogenesi degli arti, con relativa compromissione. Tra i motivi di esclusione che, se presenti non sono a favore di una diagnosi da Talidomide, sono le malformazioni da amputazione, le malformazioni da sindrome da bande amniotiche e altre malformazioni che vengono trasmesse alla prole. Viene anche stabilito un punto C, in cui si parla di diagnosi differenziale”.

Vale a dire?

“E’ il punto sul quale medici legali e avvocati possono lavorare per far sì che più persone possibile, che abbiano malformazioni compatibili con l’assunzione di Talidomide, possano rientrare negli indennizzi”.

Comunque dalle sue considerazioni emergono, come dire, alcune perplessità.

“In effetti ci tenevo a precisare che questo regolamento suscita perplessità sotto alcuni aspetti. Regolamento che va a modificare il precedente in vigore dal 1959 al 1965. Prevede che il giudizio delle commissioni medico ospedaliere possa essere modificato dalla Direzione Generale del Ministero della Salute. Questo prima non era previsto. Il comma 8 bis dell’articolo 3 prevede che la Direzione Generale può richiedere alla commissione medica il riesame del giudizio espresso nel verbale, alla luce della documentazione sanitaria e dei criteri inviati nell’allegato A del presente regolamento”.

Pertanto?

“Questo comma è un tantino preoccupante, perché significa che la commissione medico ospedaliera, fondamentalmente, non è libera di esprimere un giudizio definitivo su un soggetto. Questo perché deve avere a che fare sostanzialmente con i fondi stabiliti per l’erogazione dell’indennizzo. Faccio presente che l’articolo 5, norme finali, introduce in pratica due regolamenti. Uno che vale per i soggetti che hanno percepito un indennizzo e per le procedure valide dal 1958 al 1966; e uno che riguarda invece quelli nati successivamente, come previsto da questo nuovo decreto”.

Parrebbe quindi che le aspettative non siano state pari all’attesa?

“Quindi in realtà si è atteso tanto questo regolamento che di fatto ha deluso le aspettative. Anzi sta complicando molto le cose. L’assistenza legale, in una procedura che potrebbe essere libera e gratuita per un cittadino che soffre di malformazioni gravissime, diventa assolutamente necessaria”.

Quindi avvocato, qual è il suo consiglio?

“ Noi come studio consigliamo a tutti i soggetti che intendano intraprendere un percorso volto al riconoscimento dell’indennizzo, di rivolgersi a medici legali e a genetisti operanti in strutture pubbliche. Sottoporsi all’esame del cariotipo per escludere la trasmissione genetica delle malformazioni patite e rientrare nella patologie considerate sindromi da Talidomide, ovvero: focomelia, amelia, micromelia, emimelia”.

28 novembre 2017