Tematiche insolite sotto la Mole

A Torino il Divine Queer Film Festival

-Elena Romanello – Dal 10 al 12 novembre torna a Torino per il terzo anno il Divine Queer Film Festival, evento dedicato al cinema indipendente a tematica Queer che esplora i temi fluttuanti riguardo al genere, alle diverse abilità e alla migrazione.

Divene nasce dal desiderio di infrangere, attraverso il linguaggio cinematografico, gli stereotipi, i pregiudizi, i tabù e la paure attraverso storie di persone transessuali/transgender, disabili e migranti. Il luogo prescelto è in via Baltea 3 presso i Laboratori di Barriera, in una zona di sperimentazioni e confronti.

Anche quest’anno il festival dedica uno spazio speciale a chi opera nell’arte e a chi si occupa di attivismo sociale in un Paese, con quest’anno come ospite la Tunisia, con cui è stato formato un ponte il festival internazionale di arti femministe di Tunisi, Choutouhonna.

Tra i lungometraggi e mediometraggi in programma si segnalano il filippino Contestant, storia di confronto generazionale sul tema del transgenderismo, il francese Apollon, formazione di un adolescente alle prese con gli stereotipi sulla mascolinità, l’australiano Voci da Manus Island, racconto su due iraniani che scoprono che l’Oceania non è un Eldorado di libertà, il neozelandese Medulla Oblongata, sulle persecuzioni sui gay nel paradiso tropicale delle Maldive, il turco Verba Volant, sugli attivisti in carcere dopo il fallito golpe, il francese El dia de la virgen sulle divisioni linguistiche in una città, Screaming Queens, storia della rivolta transgender alla Compton’s Cafeteria, a San Francisco nel 1966.

Dall’Italia si segnalano Lunadigas, sulle donne che non vogliono essere madri per scelta, Dust la vita che vorrei sui malati del Cottolengo, Varichina, biografia di Lorenzo de Santis, primo barese a manifestare quarant’anni fa la propria omosessualità.

Ogni sera sono previsti anche pranzi conviviali e incontri, per ulteriori informazioni visitare il sito ufficiale della manifestazione.