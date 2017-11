Tensioni Usa-Corea del Nord. Trump: “Non saremo ostaggi di un dittatore”

-Redazione- Ancora scintille tra Stati Uniti e Corea del Nord.



Intervenendo al summit Apec a Da Nang, in Vietnam, il presidente americano Donald Trump è infatti tornato ad attaccare il Nord Corea e le ambizioni nucleari del suo dittatore, Kim Jon Un: "Non dobbiamo restare ostaggio delle fantasie contorte di un dittatore di conquista violenta e di ricatto nucleare", ha detto. "Per ogni passo che il regime nordcoreano fa verso più armi, è uno verso un pericolo sempre più grande".

Tutte le nazioni civilizzate, ha aggiunto, devono "muoversi insieme" e spingere fuori dalla nostra società terroristi ed estremisti.