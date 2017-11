Texas shock, strage in chiesa. 27 morti

- Redazione - Sono almeno 27 i morti segnalati nell'attacco in una chiesa di Sutherland Springs, Texas. Un uomo ha improvvisamente aperto il fuoco sui presenti; testimoni riferiscono di aver udito almeno 20 colpi di arma da fuoco. Il killer sarebbe stato ucciso dalla polizia dopo un breve inseguimento, anche se , dalle prime notizie, non era ancora chiaro se effettivamente fosse stata proprio la polizia ad abbatterlo oppure si fosse tolto volontariamente la vita. Il presidente Donald Trump, in viaggio in Asia ha espresso la sua vicinanza attraverso Twitter: "Dio sia con la gente di Sutherland Springs, Texas. L'FBI e le forze dell'ordine sono sul posto. Sto monitorando la situazione dal Giappone". I residenti locali hanno riferito che solitamente la domenica, in quella chiesa, ci sono almeno 50 persone. "Inizialmente i dettagli non erano molto chiari. Adesso sappiamo che il numero di vittime è salito a 27 e ci sono anche 20 persone ferite. Il mio cuore è ferito, non si pensa mai possa accadere una cosa del genere. E' un giorno tragico" ha detto il commissario della contea di Wilson, Albert Gamez Jr. "Le nostre preghiere vanno a tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell'attacco ed alle loro famiglie. Inoltre vorrei ringraziare le forze dell'ordine per la loro repentina risposta ed intervento" ha aggiunto Greg Abbott, governatore del Texas.

05/11/2017