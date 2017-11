Torino. Sassi dal cavalcavia: colpito un camion

-Redazione- Ancora un pericoloso lancio di sassi dal cavalcavia, stavolta a Torino, dalla strada del Drosso che si affaccia sul raccordo della tangenziale.

L'episodio è avvenutio nel pomeriggio di venerdì 10 novembre ad opera di alcuni giovani, che non sono ancora stati identificati.

Una delle pietre ha sfondato il tetto della motrice di un tir guidato da un autotrasportatore italiano di 48 anni residente a Foggia che è stato sfiorato e solo per caso non ha subito alcun danno. Sul caso sono in corso le indagini della polizia stradale. La vittima ha raccontato di avere visto tre o quattro giovani allontanarsi in bicicletta.

Gli agenti hanno trasmesso gli atti in procura, dove è stato aperto un fascicolo per lancio di oggetti pericolosi e danneggiamento a carico di ignoti, e hanno dato il via alle indagini scandagliando i filmati delle telecamere della zona.

12 novembre 2017