Torna il malsano mondo di The Evil Within

-Maurizio Di Gioia- Era il 2014 quando venne commercializzato The Evil Within, un survival horror sviluppato dalla Tango Gameworks, la società guidata da quel Shinji Mikami ben conosciuto agli appassionati di videogiochi per aver dato vita alla saga di Resident Evil.

Subito pubblico e critica apprezzarono quella nuova idea che riusciva a dar vita ad atmosfere cupe e malsane che colpivano bene lo stomaco del giocatore e che trasmettevano quel senso di ansia e timore che sono elementi cardine del genere.

Il secondo episodio vede la software house nipponica sfruttare nuovamente quelle caratteristiche vincenti del primo capitolo a cui aggiunge alcune nuove idee che hanno fatto sì che ancora una volta il risultato finale fosse quantomai azzeccato.

The Evil Within 2 prosegue la storia a distanza di una manciata di anni dalla conclusione del primo capitolo. Il detective Castellanos scopre che la figlia non è affatto morta in un incendio come lui credeva ma è stata protagonista di un progetto della Mobius che la ha usata come nucleo per la simulazione di una cittadina americana. Purtroppo la piccola Lily è scomparsa: a seguito di questo evento la ridente Union si è trasformata in un luogo dove morte e sangue sono protagonisti e gli istinti più violenti delle persone hanno trovato dimora.

Le tetre atmosfere figlie di una decadenza morale sono sfondo di una elevata corruzione che si percepisce in ogni angolo. L'ambiente spaventoso da cui è necessario fuggire il prima possibile per tutelare la propria sanità mentale riesce a coinvolgere emotivamente il giocatore tanto che spesso si avrà la tentazione di abbandonare le fasi esplorative per cercare quanto prima la naturale conclusione della onirica avventura. Proprio la presenza di alcuni ambienti aperti e da perlustrare sono la novità di questo The Evil Within 2: esplorando questi luoghi si potranno trovare utili elementi che potranno essere poi sfruttati per la creazione di oggetti e potenziamenti o essenziali per portare a compimento qualche missione, o magari qualche utile testimonianza che permetta di comprendere maggiormente alcuni dettagli sulla storia.

Non essendovi una abbondante quantità di risorse, l'approccio stealth diventa essenziale: meglio studiare i movimenti dei nemici così da poterli magari cogliere alle spalle invece di caricare a testa bassa in un attacco frontale. Per questo sono molteplici i luoghi in cui potersi nascondere, per quanto l'unica sensazione di vera sicurezza la si avrà nel rifugio che per qualche tempo si potrà chiamare casa.

Il gameplay del gioco non si discosta da quanto già visto nel primo capitolo. Le atmosfere restano perfette per un survival horror ma il design degli ambienti alterna momenti di percorsi obbligati a sezioni dove esplorare liberamente. La sezione audio è strutturata molto bene: come ormai Bethesda ci ha abituati, il doppiaggio italiano è di qualità, gli effetti sonori sono ben calibrati e la musica si adegua alle situazioni che si sviluppano nel gioco. Anche la profondità dei personaggi, in particolare del protagonista, è ben studiata per dare credibilità alle diverse figure, Castellanos in primis.

Titolo: The Evil Within 2

Distributore: Bethesda