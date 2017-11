Totò Riina è morto ma i suoi soldi gli sopravvivono

-R.C.- Totò Riina è morto, giornali, televisioni e radio hanno trattato la vicenda, seppur storicamente rilevante, sino allo sfinimento.

Mentre non è stato neppure sfiorato un aspetto altrettanto rilevante: al capo dei capi certamente sopravvive il suo impero economico.

Ed in proposito è anomalo il silenzio assordate di alcuni uomini di Cosa Nostra molto vicini a Riina, i suoi, per certi versi, consulenti finanziari.

Saruzzo, al secolo Rosario Naimo, era considerato “il re del narcotraffico e più potente del presidente degli Stati Uniti” dallo stesso boss corleonese. Un uomo d’onore che non si riconosceva più nella Cosa Nostra sanguinaria retta da Riina, tanto da essere arrestato dalla Guardia di Finanza alla quale si era volontariamente consegnato.

Estremamente significativa la sua testimonianza al processo Trattativa. Ha raccontato del ruolo strategico ricoperto dal medico di Totò Riina, Antonino Cinà, quello di intermediario tra lo Stato e Cosa Nostra

Nel verbale “Saruzzo” ha approfondito determinati punti che sono stati sviscerati in udienza. “Dai contenuti delle interlocuzioni che nel tempo ho avuto sia con Salvatore Riina che con Antonino Cinà – ha spiegato Naimo ai magistrati –, ho capito che il dottore Cinà è a conoscenza di molte cose che riguardano la vita di Cosa Nostra e i suoi rapporti con la politica e la finanza a partire dagli anni ’80 e sino al suo arresto alla metà del ‘90”. Il collaboratore ha spiegato quindi che Cinà veniva “usato” da Riina e da Provenzano e che proprio il medico di Riina è “la chiave che potrebbe aprire cose inedite, cose che ancora non si sanno, perché me lo diceva Riina, perché me lo diceva Cinà stesso…”.

Antonino Cinà, la faccia presentabile tra gli impresentabili. Ma il medico è schiacciato dalla tensione “mi stannu caricannu run sacco di responsabilità ca sinceramente… cioè mi sento il peso più di quello che posso portare io… mi ha nominato pure dottori, con politici… con dottori, con politici… dottori politici e un’altra cosa pure che ha a che fare con l’alto diciamo…”.

In aula “Saruzzo” racconta che negli anni ‘80 Totò Riina aveva progettato di assassinare l'ex Procuratore Federale di New York Rudolph Giuliani. Il collaboratore di giustizia ha raccontato quindi di avere ricevuto negli anni ’80 la visita di Benedetto Villico, uomo d’onore di Passo di Rigano, che gli aveva portato l’ambasciata del boss mafioso Angelo La Barbera.

L’ordine di Riina da fare pervenire alla storica famiglia di New York dei Gambino era categorico: uccidere Rudolph Giuliani.

“Zu’ Totò questo fatto non si fa, non si può fare – ha raccontato Naimo –. Significa mettersi tutta l’America contro e questo non è possibile”.

Quindi gli affari.

Naimo ricorda che Riina parlava sovente di un massone, molto amico suo.”.

. Il riferimento del collaboratore di giustizia era rivolto a Giuseppe Mandalari, noto come il “commercialista di Totò Riina e Bino Provenzano”, fondatore di molte logge coperte in Sicilia, che aveva curato personalmente diversi affari dei boss corleonesi.

Di un altro personaggio si sono praticamente perse le tracce, Vito Roberto Palazzolo, il grande riciclatore dei soldi di Cosa Nostra.

Arrestato, ha rifiutato l’etichetta di pentito, definendosi “dichiarante”.

Palazzolo sostiene di essere stato usato dalla mafia, che ha “abusato” delle sue capacità. Ma le sue dichiarazioni sono la preistoria degli affari dei Corleonesi, difficili da riscontrare e da ricostruire; come la vicenda degli 80 milioni di dollari trasferiti dall’America in Svizzera, nascosti in valigie da corrieri.

Riina e Palazzolo si conobbero ai tempi dell’omicidio di Michele Navarra. Il capomafia informato delle capacità finanziarie di quel giovanotto che abitava in Svizzera, volle conoscerlo.

Palzzolo divenne così il collettore del riciclaggio per conto dei più potenti capi mafiosi di Palermo e provincia. I boss gli consegnavano i soldi, in contanti, dentro a sacchi della spazzatura, per essere investiti all’estero.

Così ha inizio la trasformazione finanziaria in Cosa Nostra, gli investimenti sostituiscono il piombo.

Palazzolo fa i nomi dei suoi, come dire, clienti. Tutti capimafia di primissimo livello, Mariano Agate, Brusca, Leoluca Bagarella, Provenzano e ovviamente lui: Totò Riina. E’prodigo di storie sui vizietti dei padrini, donne e ristoranti di lusso. Racconta di tangenti e corruzione, corruzione capillare, che andava da Roma in giù.

Vito Roberto Palazzolo si è fermato, o lo è stato, quando si è trattato di parlare delle rotte recenti del riciclaggio. Sono affiorati i “non so o non ricordo”.

E i sodi di Totuccio, pare non interessino più di tanto, eppure l’eco delle sue parole, intercettato, non lascia dubbi “Io investivo da far tramare i muri e se recupero anche soltanto un terzo dei soldi miei sono ugualmente ricco”.

21 novembre 2017