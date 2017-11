Tragedia Francia, poliziotto uccide tre persone poi si spara

- Redazione - Ha ucciso il padre dell'ex fidanzata ed altre due persone, quindi ha rivolto l'arma di servizio contro di sé e si è suicidato. Un poliziotto di 31 anni ha compiuto il folle gesto la notte scorsa per le strade di Sarcelles, cittadina a nord di Parigi. "La rottura sentimentale appare come l'elemento scatenante di questo dramma" ha dichiarato a 'Le Figaro' il procuratore di Pontoise, Eric Corbeaux. La donna infatti, secondo quanto riferito dal sindaco, aveva interrotto la relazione con l'uomo poco tempo prima ed è rimasta ferita, insieme alla madre e alla sorella, mentre le altre due vittime erano degli ignari passanti, quindi completamente estranei alla faccenda, ma che purtroppo si sono trovati nel mezzo della follia dell'uomo. Secondo le prime ricostruzioni, il poliziotto ha sparato all'ex fidanzata mentre si trovava in auto, ferendola al volto, successivamente ha colpito la madre, il padre e la sorella. Il suo corpo è stato poi trovato, privo di vita, nel giardino di una casa poco distante.

19/11/2017