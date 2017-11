Usa. Stretta sui pedofili, marchiati con un bollino sul passaporto

-Redazione- D'ora in poi i pedofili americani saranno identificati come tali anche sul passaporto, per rafforzare la lotta contro il turismo sessuale con minori e lo sfruttamento infantile.

Lo rende noto il Dipartimento di Stato, che applicherà una sorta di 'bollino' sui documenti di chi ha commesso questo tipo di reati. Il retro del passaporto recherà la dicitura 'Il proprietario è stato condannato per un reato di tipo sessuale nei confronti di minori ed è schedato secondo la legge americana'.

3 novembre 2017