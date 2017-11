Vivere come una star sul lago di Como

-Redazione- La leggenda narra che, nell’estate del 2001, il giovane George Clooney stesse facendo un giro dei laghi italiani in sella alla sua amata Harley-Davidson, quando fu lasciato in panne dal suo bolide proprio di fronte ai cancelli di Villa Oleandra, meravigliosa residenza del XVIII secolo.

Al tempo quest’ultima era occupata dai ricchi ereditieri della famiglia Heinz, la cui fama e ricchezza provenivano dal ketchup più famoso del mondo.

George, ammaliato dal panorama mozzafiato, decise in pochissimo tempo di acquistare la villa per 10 milioni di dollari.

Nel 2004 Clooney fece sua anche la bellissima Villa Margherita, in stile Art Nouveau, che è collegata a Villa Oleandra attraverso il pontile di Riva Soldino. Da allora sono stati ospiti nelle due residenze personaggi come: Catherine Zeta Jones, Michael Douglas, Brad Pitt, Matt Damon e Cindy Crawford. Sulle sponde del Lago, per la loro villeggiatura hanno fatto capolino da queste parti anche Bruce Springsteen, Maryl Streep e Arnold Schwarzenegger.

Sul Lario, nome con cui i locali chiamano il Lago di Como, molte altre celebrità, sulla scia di Clooney, hanno deciso di prendere casa. Primi tra tutti, le superstar del pallone Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e David Beckham, mentre sul fronte del cinema: Robert De Niro e Leonardo Di Caprio, che hanno deciso di rinfrescare le loro origini italiane sulle stesse sponde scelte da Clooney.

Vivere sul lago come una celebrità è possibile anche in posti meravigliosi come Villa La Darsena, nei pressi di Villa Oleandra.

La proprietà si affaccia su due livelli, proprio sulla stessa vista del lago di Como di cui gode l’amato George. La villa prende il nome da una darsena privata nei dintorni. La spiaggia e la piscina aggiungono valore ad un complesso abitativo che, già di per sé, è assolutamente unico.

Per passare le vacanze o per viverci tutto l’anno, non è però necessario acquistare una intera tenuta. Il Como Lake Resort, per esempio, sorge poco lontano da Laglio e i suoi 13 appartamenti garantiscono la piena sostenibilità ambientale offerta dalle tecnologie di costruzione più moderne. Tra i servizi inclusi c’è il rimessaggio per le barche. La tranquillità e l'eleganza di questi luoghi ne fanno un ambiente perfetto per rilassarsi: ci si trova la spiaggia privata e la piscina, oltre a molti altri comfort.

Grazie a siti internet come Como Lake Luxury esiste la possibilità di acquistare questi appartamenti affacciati sul lago di Como, per godere di tutta la bellezza del luogo e per vivere in un ambiente esclusivo.

Proprio come una star!

29 novembre 2017