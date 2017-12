Stati Uniti. Regali salati: “bot” comprano e rivendono a cifre stellari sul we

-Redazione – Rischia di essere un Natale costoso per chi vuol fare dei regali negli Stati Uniti. Pare infatti, che i bot, programmi robotici, automatizzati e autonomi, usati per simulare il comportamento sul web, si stiano accaparrando i regali più desiderati negli store online per poi rivenderli a un prezzo maggiorato. A darne notizia è il New York Times, secondo cui con questa pratica il prezzo di alcuni degli articoli più richiesti potrebbe perfino triplicare.

Come si legge nell'articolo, si tratta di una tecnica che fino a poco tempo fa era usata per acquistare i biglietti di eventi e che quest'anno è stata applicata anche ai giocattoli. Tecnicamente i bot lavorano connettendosi continuamente ai siti di vendita per cercare eventuali saldi o articoli segnalati come “in esaurimento”.

Grazie ad alcuni tipi di analisi dei siti, queste intelligenze artificiali scovano articoli ancora non in vendita al pubblico, acquistandoli prima ancora che vadano online. Appena l'articolo di interesse viene scovato il pagamento avviene con velocità molto maggiore di quelle possibili per un essere umano, e può essere fatto su carte di credito multiple per evitare eventuali limitazioni al numero di transazioni. Una volta aggiudicato l’acquisto, i giocattoli sono rivenduti a un prezzo maggiorato su eBay oppure su Amazon.

Tra gli “oggetti del desiderio” ci sono i Fingerlings, animaletti che si arrotolano intorno a un dito molto amati dai bambini americani, che sul mercato classico costerebbero 15 dollari l'uno ma che sono introvabili, ma nei canali non classici sono venduti a 50 dollari e persino, in un caso, a 5mila. “Questo comportamento fa crollare l'intero sistema - spiega Omri Iluz, capo dell'azienda di cybersecurity PerimeterX -. I bot in realtà fanno acquisti legali, ma ovviamente non sono dei clienti fidati”.

Le principali piattaforme di vendita, ad esempio la stessa Amazon che è insieme “parte lesa” perché i giochi vengono saccheggiati anche da questo sito ma anche veicolo del problema visto che poi vengono rivenduti sempre lì, hanno dichiarato di monitorare le vendite cercando di individuare e stanare quelle fatte da intelligenze artificiali.

Il problema è arrivato perfino al Senato statunitense, dove il leader di minoranza Chuck Schumer ha chiesto ufficialmente alle associazioni dei venditori di correre ai ripari contro la pratica. Intanto per quest'anno i bimbi americani rischiano di dover fare a meno di parecchi giocattoli, a meno che non trovino genitori disposti a metter mano al portafogli e pagare cifre molto più alte del previsto. “Se un oggetto è popolare - sottolinea Iluz - sarà preso dai bot e rivenduto”.

11 dicembre 2017