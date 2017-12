Arabia saudita. Dal 2018, dopo 35 anni, riapriranno i cinema

-Redazione – Si aprono le porte del cinema in Arabia Saudita. Dopo 35 anni, infatti, il prossimo sarà possibile vedere film sul grande schermo. A renderlo noto sono state le autorità del regno. Oggi è stata approvata una risoluzione che spiana la strada alla concessione di licenze per i cinema commerciali. I cinema nel regno saudita furono chiusi negli anni Ottanta, in seguito a una svolta di carattere ultraconservatore che adesso il principe ereditario Mohammed bin Salman sembra intenzionato a invertire con una serie di riforme che prevedono significative aperture sociali.

Tra queste c’è anche la revoca, a partire dal prossimo anno, del divieto alle donne di guidare le automobili. Secondo fonti governative, i primi cinema saranno aperti prevedibilmente dal marzo del prossimo anno.

11 dicembre 2017