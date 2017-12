Arrestato per truffa il genero di Totò Riina

-Redazione- Antonio Ciavarello, detto Tony, 43enne genero di Totò Riina, palermitano ma residente da anni a San Pancrazio Salentino (Brindisi) con Maria Concetta Riina, una delle figlie del defunto capo dei capi di Cosa nostra, dovrà scontare ai domiciliari la parte residua di una pena a sei mesi.

Tony Ciavarello ha ricevuto la visita dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, che gli hanno notificato un ordine di esecuzione riguardante una condanna per una truffa commessa nel 2009 a Termini Imerese.

Il nome di Ciavarello era già noto alle cronache, scrive BrindisiReport.

La scorso ottobre, infatti, il 43enne, raggiunto in estate da un provvedimento di sequestro che interessò le sue aziende, oltre a beni e conti correnti dei familiari del boss, chiese un aiuto economico pubblicando un annuncio sul sito "Collettiamo".

Lo scorso 17 novembre, il giorno del decesso di Totò Riina, Facebok rimosse d'iniziativa la foto listata a lutto postata da Ciavarello sul proprio profilo.

Decine di messaggi di cordoglio provenienti da tutta Italia e dall'estero accompagnarono il post pubblicato dal genero del boss.

Alcuni giorni fa, però, i gestori del social network si sono scusati con Ciavarello, chiarendo in una nota che “i post erano stati eliminati per errore” e per questo sono stati ripubblicati.

