Bali, imminente l’eruzione del vulcano Agung. Potrebbe modificare il clima globale

- Redazione - Dopo l'ennesima scossa di terremoto, si sta scatenando il caos a Bali e l'eruzione del vulcano Agung sembrerebbe imminente. La minaccia è iniziata sabato scorso dopo mesi di rinnovata attività sismica; purtroppo se le previsioni degli esperti troveranno conferme, l'eruzione potrebbe essere ancora più catastrofica di quella prevista. Migliaia sono già i residenti che hanno dovuto abbandonare le loro case; intanto la Nasa fa sapere che un'eruzione di grande portata potrebbe addirittura influenzare il clima a livello globale "Se si presentassero particolari condizioni , l'eruzione potrebbe essere ancora più esplosiva del previsto, rilasciando nell'atmosfera una grande quantità di cenere e gas le quali potrebbero persino raffreddare notevolmente la temperatura del pianeta. Perchè ciò avvenga la nube di cenere e gas dovrebbe necessariamente raggiungere la stratosfera, ovvero quella parte dell'atmosfera dove verrebbe ostacolato il passaggio dell'energia solare." ha spiegato Chris Colose, esperto sul clima della Nasa. Già nel 1963, l'eruzione dello stesso vulcano Agung, causò non solo la morte di 1000 persone e la distruzione di numerosi villaggi, ma anche un significativo raffreddamento globale , che durò almeno un paio d'anni. L'Autorità nazionale per la gestione dei disastri (BNPB) dell'Indonesia ha avvertito, già nella giornata di martedì, che le eruzioni stanno aumentando e ha così dichiarato il livello di allerta più alto per quanto riguarda l'attività vulcanica.

01/12/2017