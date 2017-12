Caffè Zu Totò: simbolo di un Paese smemorato e indifferente

-U Zù Marcu- Bizzarra ma non sorprendente l’idea della famiglia Riina di trasformare in business quello che dovrebbe essere un marchio dell’orrore.

Il progetto subito bloccato di commercializzare cialde di caffè va nella direzione che tutti i componenti del clan, con Maria Concetta in testa, si sono dati: rendere potabile il loro cognome.

Non attraverso una presa di distanza ferma e decisa, dalle accuse comprovate al padre, passando per una discovery sulle misteriose fortune delle quali ancora godono, bensì giocando sull’effetto memoria di un Paese smemorato e indifferente.

La distanza dai fatti, i particolari che si offuscano, i mille passi falsi dell’antimafia, secondo la stirpe dei Riina, rende possibile trarre vantaggio dall’alone mediatico che circonda la figura di Riina, quasi staccandola dal portato di sangue, lutti e orrore che lo accompagna.

Con il padre sotto terra e le sue imprese criminali sottoposte a un revisionismo continuo, avranno pensato che un giorno “Zu Totò” potrà essere qualcosa di molto simile al “Padrino”, marchio con il quale viene commercializzato un amaro.

Una sorta di figura leggendaria alla quale accostarsi nulla sapendo delle sue autentiche gesta. Se succede col fascismo perché non potrebbe accadere anche con la mafia. Dopotutto, in fondo, il loro calcolo non è così sballato.

Se per Dell’Utri libero si mobilitano schiere di commentatori garantisti, se dell’oscuro passato di Silvio Berlusconi non si fa più quasi menzione, chi dovrebbe risentirsi se un giorno Riina venisse quasi ricordato come un ribelle, criminale sì ma coraggioso e non come un burattinaio pavido assetato di sangue.

Esattamente quello che pensava del padre e non ha scritto Salvuccio Riina nel suo libro e che invece le intercettazioni dell’inchiesta che lo ha portato al carcere e alla condanna hanno svelato.

Ha poi del grottesco che proprio al caffè abbiano pensato a casa Riina: quella bevanda che ha zittito Gaspare Pisciotta e Michele Sindona, che ha cementato alleanze tra boss, che ha portato insospettabili a stringere patti d’onore con le coppole, proprio quella bevanda che autorizza traffici leciti intercontinentali sulle stesse rotte della cocaina, che funziona come un segna-territorio per certi bar alle quali le forniture vengano imposte.

Ma loro no, loro volevano socializzare la bevanda dello zio Totò: farla arrivare in tutte le case.

8 novembre 2017