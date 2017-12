Cinquanta interventi per assomigliare ad Angelina Jolie: ecco il risultato

-Redazione- l sogno della 19enne iraniana Sahar Tabar è sempre stato quello di somigliare il più possibile nell’aspetto fisico al suo idolo Angelina Jolie.

Così, stando a quanto raccontato dai media turchi, la giovane si sarebbe anche sottoposta ad una rigorosissima dieta proprio per raggiungere la magrezza dell’attrice,e 50 sarebbero gli interventi chirurgici affrontati.

Il risultato è quello mostrato dalla sua pagina Instagram attraverso una rassegna di foto sempre più commentate dai follower.

Naso a punta, viso scavato, bocca carnosa e lenti a contatto color ghiaccio sono le caratteristiche attuali di un aspetto che, anche per merito di un make up accentuato, appare come del tutto privo di qualsiasi accenno di naturalezza.

2 novembre 2017