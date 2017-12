Curato con l’omeopatia e preghiere, bimbo muore per l’asma a otto anni

-Redazione- È iniziato da qualche giorno in Spagna il processo a carico di Schrell e Bruce Hopkins, coppia afroamericana di Detroit di 40 e 41 anni.

I due sono accusati di aver causato la morte del figlio di otto anni, trovato morto in casa il 5 gennaio 2016 dai Mossos, chiamati dalla proprietaria di casa che non riceveva l’affitto da diversi mesi.

I medici hanno accertato che il bimbo soffriva d’asma, ma i genitori, scettici sui benefici della medicina tradizionale, avrebbero deciso di non fare nulla per curarlo affidandosi solo alle preghiere e all’omeopatia. Questa almeno è la tesi del pubblico ministero che ha chiesto per entrambi tre anni e tre mesi di reclusione.

Gli Hopkins si sono difesi spiegando di aver combinato la medicina tradizionale con l’omeopatia, ma nel corpo del bambino i medici non hanno trovato residui di farmaci.

Il corpo del bimbo è stato trovato in un appartamento di Girona, in Catalogna, dove la coppia viveva da circa quattro anni: quando i poliziotti sono entrati in casa hanno trovato il cadavere del piccolo coperto da un lenzuolo, nella stessa stanza in cui dormivano i genitori. Secondo quanto riferito dagli agenti "il pavimento era sporco, puzzolente e pieno di rifiuti".

Insomma, Schrell e Bruce Hopkins conducevano una vita ai margini.

2 dicembre 2017