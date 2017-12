Firenze. Muore a dieci anni durante un intervento

-Redazione- I genitori fiorentini di un bambino di 10 anni hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Firenze in seguito alla morte del figlio, deceduto durante un intervento chirurgico eseguito presso l'ospedale pediatrico Meyer.

L'esposto è stato presentato con l'obiettivo di accertare le cause della morte del bambino.

L'Azienda ospedaliera universitaria Meyer ha avviato accertamenti subito dopo la morte del bambino. Il piccolo, secondo le prime informazioni, era stato sottoposto alcuni giorni prima a un intervento neurochirurgico. Ma durante la degenza sarebbe emersa una grave patologia per la quale si sarebbe reso necessario un nuovo intervento chirurgico sabato scorso.

Sul corpo del bambino saranno effettuati dai medici legali indagini per accertare se la patologia emersa dopo il primo intervento al Meyer possa essere stata la causa delle complicazioni che ne avrebbero causato il decesso nel corso della seconda operazione chirurgica.

Nelle prossime ore la Procura, che ha aperto un fascicolo sul caso, disporrà l'autopsia e altri accertamenti.

La direzione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze "sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso" precisa un comunicato del Meyer. Il piccolo paziente, circa venti giorni fa, era stato sottoposto a un primo intervento di chirurgia vertebrale dal team di neurochirurgia del Meyer.

"L'intervento non era stato portato a conclusione perché era emerso il sospetto sulla presenza di una grave patologia sottostante ed era cominciato l'iter diagnostico, comprese le indagini genetiche", si legge nella nota diffusa questa sera dall'ospedale pediatrico.

"Si era deciso di procedere a un secondo intervento, che il bambino purtroppo non ha superato, per complicanze intercorse: nonostante tutti gli sforzi, è deceduto in rianimazione. Per un accertamento delle esatte cause del decesso il team di neurochirurgia ha richiesto un riscontro autoptico", dichiara l'ospedale. La direzione e il personale dell'ospedale pediatrico Meyer "esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia".

5 dicembre 2017