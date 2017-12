Franco Di Carlo: “Marcello Dell’Utri sta pagando per responsabilità di altri”

-R.C.- Né medicine né cibo. Pronto a lasciarsi morire in cella.

È l’ultima frontiera della vita di Marcello Dell’Utri che, dopo il rifiuto opposto dal procuratore generale e dal Tribunale del riesame alla scarcerazione per motivi di salute, ieri ha fatto echeggiare la sua sfida dalle mura di Rebibbia:

«Mi vogliono morto. E allora decido di farlo di mia volontà, adottando lo sciopero della terapia e del vitto».

Articolotre ne parla con Franco Di Carlo, che nelle vicissitudini giudiziarie del senatore, ha avuto un ruolo determinante.

Signor Di Carlo, ha certamente letto che il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l’istanza di scarcerazione avanzata dai legali di Dell’Utri, con la conseguente reazione dello stesso e dei suoi ultrà.

“Ho letto. Ma lei perché mi fa questa domanda? Se ritiene che in qualche modo la condanna di Dell’Utri sia pure responsabilità mia, lei sta sbagliando. Ho già ricevuto una domanda del genere da parte di un suo collega giornalista e non gli ho voluto rispondere”.

Quale sarebbe il motivo?

“La domanda aveva un incipit che non mi è piaciuto. A lei, direttore, però rispondo e dico che umanamente sono dispiaciuto, a prescindere che si tratti di Dell’Utri così come di chiunque altro. Questo perché capisco che per un uomo di 77 anni, affetto da una grave patologia, sarà veramente arduo vivere rinchiuso in una prigione”.

Sta di fatto che lei ha avuto un ruolo determinate nel processo Dell’Utri.

“E torniamo alla domanda che mi ha fatto il suo collega. E mi riferisco al fatto che a quel processo sono stato il teste principale, credibile, come da sentenza della Suprema Corte. Ma questo non significa che sia colpa mia se il senatore si trova in stato di detenzione”.

Pare ovvio che la colpa sia di Marcello Dell’Utri, però deve ammettere che un ruolo lei lo ha avuto.

“Senta, io credo abbiano più responsabilità coloro che lo hanno usato per garantirsi i propri interessi, mandandolo qua e là a parlare con esponenti di Cosa Nostra, a Catania, a Palermo e anche in tutta Italia. Questi i maggiori responsabili, non i testimoni al processo”.

Ma torniamo alla scarcerazione negata.

“Il mio pensiero a riguardo è chiaro. Scarcerazione negata e neppure l’ipotesi della detenzione domiciliare, concessa a cani e porci, è stata presa in considerazione. Lo stesso giorno della morte di Totò Riina è scomparso a Palermo un certo Giovanni Lipari, vecchio boss di Porta Nuova, perché oggi sono tutti boss. Lipari è morto ai domiciliari, nonostante fosse un soggetto condannato all’ergastolo. Per cui ripeto: non capisco perché a Marcello Dell’Utri sia stato negato lo stesso trattamento, di fronte ad una condanna a sette anni, di cui la metà scontata. Spero non se ne voglia fare un martire, strumentalizzato dai suoi compari.

Premesso che si tratta di diritto inalienabile che a Dell’Utri vengano fornite tutte le cure necessarie, siamo però di fronte ad un soggetto che ha contribuito a rafforzare Cosa Nostra e parliamo di una Cosa Nostra responsabile delle stragi del 92-93.

Non mi trovo d’accordo con questa sua considerazione, conosco Marcello Dell’Utri e conosco Cosa Nostra, oltre a come sono andati i fatti dal 1988 al 1993.

Signor Di Carlo, lei ritiene che comunque a pagare debba essere il solo Dell’Utri, anche a fronte della riapertura del fascicolo “Sistemi Criminali” da parte della magistratura?

Non so quanto la mia opinione possa valere, ma le dico che ventuno anni fa, quando appresi delle indagini sul senatore, espressi il mio pensiero su qualche altro soggetto che aveva le stesse sue responsabilità.

A chi rivolse queste parole?

Come sempre a magistrati e avvocati.

8 dicembre 2017