Frosinone. Disoccupato ruba cibo per sfamare il figlio: rinviato a giudizio

-Redazione- Ruba all'interno del bar del Conservatorio di Frosinone merendine e biscotti per sfamare il figlioletto di pochi anni, ma viene sorpreso da un vigilante mentre in sella ad una bicicletta sta uscendo dall'edificio carico di buste che contenevano la refurtiva.

Disoccupato 40enne rinviato a giudizio per furto aggravato. Un furto quantificato in 300 euro e per il quale era stato inizialmente arrestato.

I fatti si riferiscono allo scorso agosto quando il disoccupato, che non sapeva dove sbattere la testa perchè non aveva soldi nemmeno per fare un poco di spesa, si era recato al bar del Conservatorio di Frosinone.

Lì, aveva pensato, avrebbe sicuramente trovato generi alimentari da portare al suo figlioletto. E così aveva fatto. un comportamento che però gli era costato caro.

Nel giro di poco tempo aveva perso la madre e la compagna. Quest'ultima era scomparsa a causa di una grave malattia e lui, poverino si era ritrovato da solo a crescere, ma soprattutto a sfamare il figlioletto. Così forzando una finestra dell'istituto si era trovato nel bar ed aveva fatto razzie di tutti i generi alimentari che si era trovato davanti, biscotti, cracker, patatine, caramelle. Il figlio, era sicuro sarebbe impazzito dalla gioia.

Ma un poliziotto privato nel corso di un servizio di perlustrazione, aveva notato quell'uomo che in sella ad una bicicletta percorreva il viale carico di buste. Immediata la segnalazione ai carabinieri.

Non sapendo dare alcuna spiegazione circa quella "spesa" l'uomo era crollato ed aveva confessato che quei prodotti alimentari li aveva rubati per portarli al figlio che non aveva nulla da mangiare a casa.

Lui, aveva raccontato ai carabinieri, voleva soltanto far felice il suo bambino portandogli.

4 dicembre 2017