Fumetti dall’Oriente a Roma

Manga e non solo in mostra



-Elena Romanello – Fino al 21 gennaio prossimo il Palazzo delle Esposizioni di Roma presenta la mostra Mangasia Wonderlands of Asian Comics, realizzata in collaborazione con il Barbican Center di Londra e dedicata ai fumetti asiatici.

Si tratta di un’occasione unica per scoprire un mondo di cui qui in Occidente per anni si sono conosciuti essenzialmente i manga giapponesi e i loro equivalenti coreani. In mostra ci sono infatti varie opere del fumetto asiatico, molte inedite fuori dai Paesi di origine e tutte da scoprire. Mangasia racconta anche come sono state realizzate opere più commerciali e più autoriali, partendo dalle sceneggiature e schizzi fino alle pagine complete.

Mangasia Wonderlands of Asian Comics è stata curata da Paul Gravett e da un team di venti esperti e raccoglie opere provenienti ovviamente da Giappone, Corea del Sud e Taiwan, ma anche da tutta uan serie di altri Paesi. In pochi sanno che in Corea del Nord c’è un mercato di fumetti, così come c’è in India (da noi è uscito solo anni fa l’ottimo Nel cuore di Smog City dell’autrice Amruta Patil), in Cina, tra evasione e impegno, a Hong Kong, in Indonesia, nelle Filippine, a Singapore, oltre che nei mercati emergenti di Buthan, Cambogia, Timor Est, Mongolia e Vietnam. Percorsi tematici metteranno a confronto la varietà di folklore, Storia e sperimentazione di tutta la regione.

Un’area vasta, quindi, per storie di fantasia che spesso sanno essere di denuncia oltre che un modo per esorcizzare e evadere in zone dove molti regimi sono tutto tranne che democratici e spesso ostaggio di integralismi religiosi vecchi e nuovi. Anche un’occasione per scoprire mondi che sarebbe bello approfondire con traduzioni e conoscenza reciproca: a questo proposito va segnalato che 001 Edizioni e Bao Publishing propongono vari fumetti cinesi e che editori come Eris stanno rivolgendosi anche a nuvole parlanti di cultura araba.

Mangasia Wonderlands of Asian Comics è aperta tutti i giorni tranne il lunedì, domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 20, venerdì e sabato dalle 10 alle 22 e 30, con aperture straordinarie il 24 e il 31 dicembre, dalle 10 alle 15, il 25 dicembre e il 1 gennaio dalle 16 alle 20. Biglietti 12 euro e 50 con varie riduzioni.

11 dicembre 2017