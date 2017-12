Germania, pacco bomba al mercatino di Natale

- Redazione - Torna la paura terrorismo in Germania, a quasi un anno di distanza da quel terribile 19 dicembre 2016 in cui un camion, a Berlino, travolse la folla che girava tra le bancarelle natalizie di Breitscheidplatz. Questa volta si è trattato di un pacco esplosivo contenente cavi e chiodi; trovato, fortunatamente prima che potesse provocare vittime, è stato fatto brillare dagli artificieri. Il pacco era stato consegnato a una farmacia ubicata in una zona molto vicina alla bancarelle della città del land del Brandeburgo, non lontano da Berlino. Dopo il disinnesco il pacco è stato portato via, in modo che la sostanza contenuto in esso potesse essere esaminata. La zona è stata completamente isolata e le forze dell'ordine, su Twitter, hanno continuato a diramare comunicati sullo sgombero dell'area in questione, anche perchè si teme possano esserci altri pacchi simili.

01/12/2017