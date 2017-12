Honduras a rischio guerra civile

-Erika Furlan- In Honduras, la polizia (The cobra, la polizia antisommossa addestrata dagli SWAT statunitensi) della capitale Tegucigalpa ha rifiutato di imporre un coprifuoco notturno ordinato dal governo, dopo giorni di proteste per accuse di frode nelle contestate elezioni presidenziali del paese.

Funzionari elettorali dicono che non dichiareranno un vincitore nelle elezioni del 26 novembre per consentire il deposito degli eventuali appelli” è l'ultimo messaggio che arriva da Leonel Ayala, coordinatore della prima Marcia Centroamericana che si è svolta dal 10 al 16 settembre attraversando sei paesi (Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Sud Panama e Costa Rica).

Le proteste sono scoppiate la scorsa settimana quando la commissione elettorale controllata dal governo ha smesso di contare i voti delle elezioni di dieci giorni fa, dopo che il conto ha mostrato il candidato dell'opposizione Salvador Nasralla in vantaggio di oltre 5 punti percentuali.

Facciamo un passo indietro per meglio comprendere che cosa sta accadendo. Il 26 novembre gli elettori sono andati alle urne per eleggere un presidente dell'Honduras per un mandato di quattro anni , così come 128 membri del unicamerale, 20 membri per il Parlamento centroamericano e sindaci per i comuni del Paese .

L'elezione è stata la prima dopo che la costituzione dell'Honduras è stata modificata per consentire a un presidente di cercare la rielezione, uno sviluppo controverso dal momento che la semplice possibilità di modificare la costituzione per consentire la rielezione era una giustificazione primaria per il 2009, anno del colpo di stato honduregno.

Il presidente in carica, Juan Orlando Hernández, era il favorito alle elezioni, ma i primi risultati hanno mostrato un vantaggio significativo per il suo sfidante.

Mentre il Supreme Electoral Tribunal (TSE) annunciava lentamente il totale dei voti nei giorni successivi, Hernández ottenne il conteggio dei voti, provocando grida di frodi elettorali e proteste in tutto il paese.

Le proteste si intensificarono nei giorni successivi mentre il paese attendeva i risultati finali, e il 1º dicembre il governo di Hernández ha ordinato il coprifuoco di dieci giorni per cercare di controllare le proteste.

Il 2 dicembre, la Honduran National Roundtable for Human Rights ha emesso un comunicato stampa in cui dichiarava che le azioni del governo erano terrorismo di stato contro i civili, avvertendo che la dichiarazione di uno stato di eccezionalità era finalizzata a creare repressione per garantire la frode elettorale etichettandolo come illegale dopo aver letto diversi articoli della costituzione honduregna.

Dal 2 dicembre, almeno 7 persone hanno perso la vita nelle azioni di protesta con più di 20 feriti. Dalla seconda città del paese, San Pedro Sula, il leader dei Gesuiti per i diritti umani Jsmael Moreno, noto come Padre Melo, ha dichiarato “A meno che non ci sia un riconteggio qualsiasi annuncio da parte del TSE non sarà credibile. Se Juan Orlando Hernandez sarà dichiarato Presidente eletto in queste condizioni, la situazione sarà fuori da ogni controllo”.

6 dicembre 2017