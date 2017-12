I mille volti della passione per il viaggio

-Redazione- Viaggiare è una grande passione, permette di conoscere luoghi e persone, di confrontarsi con altre culture, di crescere e arricchirsi. Per queste ragioni aumenta di continuo il numero di chi ha proprio un viaggio come desiderio, obbiettivo o sogno nel cassetto.

C’è chi si accontenta di sognare e progettare, chi invece realizza i propri desideri, fa la valigia e parte. Viaggiare è oggi molto più democratico che in passato. Ci sono voli low cost, alberghi, ostelli, appartamenti ad uso turistico e varie altre soluzioni.

Grazie ad Internet è possibile trovare offerte molto appetibili e confrontarsi con altri viaggiatori per viaggiare senza dover spendere grosse cifre.

Esistono viaggi per tutti i gusti e le esigenze, ad esempio per i più avventurosi segnaliamo i safari Africa, veramente interessanti ed emozionanti, per chi desidera scoprire il Continente Nero

Non mancano mete bellissime e vicinissime, l’Italia ne è piena, spesso bastano poche ore di treno per scoprire autentici gioielli. Se preferite andare all’estero, le maggiori città europee sono ormai raggiunte da compagnie aeree low cost che permettono a chiunque voglia di scoprirne le bellezze.

Anche viaggiare oltre oceano o comunque verso mete più lontane e magari esotiche può essere a portata di portafoglio, basta muoversi per tempo, oppure sfruttare al meglio i last minute.

La Rete permette di accedere ad una miriade di informazioni e risorse, sfruttarle al meglio spetta solo a noi. Grazie a siti e app i viaggiatori possono appagare la loro sete di scoperta, anche se hanno un normale stipendio.

Tra i servizi, che se già non conoscete ed usate, vi consigliamo di provare c'è senza dubbio Skyscanner, un sito e un'app che consente di confrontare le offerte di varie compagnie aeree in base alla destinazione e alle date inserite. Con questo strumento troverete sempre i voli più economici e non solo, visto che è stato esteso anche alla ricerca di hotel e servizi di noleggio auto.

Un altro servizio popolarissimo e indubbiamente utile per ogni viaggiatore o aspirante tale è poi Airbnb, che vi permette di trovare una camera, per soggiorni brevi, con un risparmio mediamente molto significativo rispetto all'offerta alberghiera.

