Il vescovo Mogavero sostiene Dell’Utri: “Disumano negargli il calore della famiglia”

-Redazione- "La grazia per Marcello Dell'Utri la si può certamente chiedere per le sue condizioni di salute, poi tocca però al Presidente della Repubblica concederla o meno. Ma negargli il calore di una famiglia, pur con tutte le garanzie di legge, nelle sue condizioni di salute, a me sembra davvero disumano".

Lo ha detto monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo e vescovo delegato per il dialogo interreligioso della Conferenza episcopale siciliana, parlando delle condizioni di salute dell'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, al quale il Tribunale di sorveglianza ha negato la sospensione di pena per potersi curare.

"Se devo dirla tutta - aggiunge il prelato - io avrei voluto che anche Totò Riina potesse morire tra i suoi cari in casa, perché nessuno ci ha guadagnato nulla a farlo morire detenuto: Secondo me ci abbiamo perso in umanità. Perché la clemenza è sempre un atto di umanità e l'umanità è sempre superiore a qualsiasi ricerca di vendetta, comunque la si rivesta: di legalità o intransigenza".

Adesso, per monsignor Mogavero, "il giudice non ha una possibilità di eludere la norma che per lui è vincolante ma ci sono margini discrezionali anche nell'applicazione della norma. Le norme non sono una ghigliottina che taglia e basta, ma i giudici hanno sempre una forma interpretativa che permette di giostrare il rigore della norma con qualche 'escamotage', chiamiamolo così. Spetta all'intelligenza del giudice trovare il modo per applicarla senza evidenziarne l'aspetto del rigore estremo. Chi conosce la legge, sa bene che la legge stessa lo consente".

E ricorda: "Io sono stato nel Tribunale ecclesiastico - dice - E so che il rigore della dottrina a volte può esser coniugato con una interpretazione che guardi più al bene della persona, anziché all'affermazione teorica del primato della legge".



9 dicembre 2017