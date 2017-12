Iraq. L’Isis definitivamente sconfitto

-Redazione- Il primo ministro iracheno, Haider al-Abadi, ha dichiarato la "fine della guerra contro Daesh" - ovvero il sedicente Stato islamico (Is) nell'acronimo in lingua araba - in Iraq.

Lo ha riferito la tv Sky News Arabia. Al-Abadi ha annunciato la conclusione del conflitto contro l'organizzazione jihadista, che tre anni fa lanciò un'offensiva conquistando ampie zone dell'Iraq occidentale e settentrionale, nel corso di una conferenza organizzata dal sindacato dei giornalisti iracheni.

"Le nostre forze hanno il completo controllo della frontiera tra Iraq e Siria e quindi annuncio la fine della guerra contro Daesh", ha affermato il primo ministro.

L'esercito iracheno, in una nota delle forze armate di Baghdad, ha dichiarato che il Paese è stato "totalmente liberato" dal sedicente Stato islamico (Is).

Lo scorso 17 novembre al-Abadi si era congratulato con le truppe per laliberazione di Rawa, località nella provincia occidentale dell'Anbar e ultima roccaforte dell'Is nel Paese.

Allora il primo ministro aveva annunciato il prosieguo delle operazioni per riprendere il controllo di tutta la regione desertica dell'Iraq occidentale, al confine con la Siria.

9 dicembre 2017