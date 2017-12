Ius soli, Salvini: “La cittadinanza arriva alla fine di un percorso, non è un regalo elettorale”

- Redazione - "Se lo ius soli non sarà legge è grazie alla Lega e grazie a voi. La cittadinanza è importante, è una scelta di vita, di cultura, che va fatta quando sei responsabile, consapevole maturo. Non è un regalo elettorale che fai ad un bambino di 11 anni, che ha gli stessi diritti e doveri di mio figlio. La cittadinanza è un percorso, va voluta, va meritata. Per me gli italiani non sono quelli che hanno la pelle bianca, ma anche gli immigrati regolari e per bene che portano contributo a nostra società. Il governo Salvini avrà le porte spalancate per le donne e i bambini che scappano dalla guerra, ma per quelli che non scappano dalla guerra e ce la stanno portando in casa nostra biglietto di sola andata per tornare a casa loro: via per via, piazza per piazza, paese per paese. Il governo ha provato a prendere in giro italiani e stranieri. Comprando gli italiani con 80 euro e gli immigrati con la cittadinanza; accoglienti, solidali, generosi, ma non fessi".

Ha detto Matteo Salvini durante la manifestazione, proprio contro lo Ius soli, in corso a Roma, aggiungendo poi sul tema scottante delle pensioni: "Non vedo l'ora di vincere per stracciare la legge Fornero e farla piangere un'altra volta. Ne piange una e sorridono in milioni. (...) Dopo aver versato 41 anni di contributi, andare in pensione è un sacrosanto diritto acquisito.." Lo stesso segretario della Lega ne ha anche per Renzi e la Boldrini sulle elezioni: "Ovunque si candiderà Renzi ci sarò anch'io. Mi piacerebbe sfidare in un collegio Renzi e nell'altro la Boldrini, così nessuno dei due si offende. (...)Abbiamo il bipolarismo della stessa Boldrini che dice Difendo i diritti delle donne e l'islamizzazione della nostra società, difendo i diritti delle donne dicendo sindaca, ministra, assessora, falegnama, arrotina e io con questo ho difeso i diritti delle donne e poi mettiamogli un bel burqa. Lasciamole a casa perchè è meglio non uscire con la minigonna, che non si sa mai cosa può succedere. Non penso sia un modo intelligente di difendere i diritti delle donne"

10/12/2017