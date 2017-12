Cyber army dell’Isis, tutta propaganda

-di Monica Mistretta- L’Isis ha perso il suo territorio, ma non la capacità di colpire. I 305 morti della moschea di Bir al-Abed, in Sinai, sono la prova inequivocabile che con la caduta di Raqqa, la capitale siriana del califfato, non è ancora finita.

Molti degli agenti dell’Emni, il servizio di sicurezza dello Stato Islamico, sono riusciti a fuggire da Raqqa e Mosul prima che le due roccaforti dell'Isis fossero liberate. Altri sono rimasti in città sotto copertura. Sono uomini che si sono fatti le ossa nei servizi segreti del regime di Saddam Hussein. Alcuni, molto più giovani, hanno studiato nelle scuole occidentali: poco più di 20 anni, nazionalità europea, un buon livello di istruzione, spesso universitario. Sono i cosiddetti foreign fighters, i ventenni che hanno lasciato la loro vita in Europa per fare la jihad nelle file dell'Isis in Iraq e Siria.

Si sono radicalizzati su internet, vittime della propaganda dello Stato Islamico. Ed è online che hanno imparato le strade da seguire per raggiungere gli jihadisti in Medio Oriente. Come comunicano tra di loro? Sono davvero maghi del cyber spazio?

A febbraio i quotidiani britannici avevano rivelato che hacker appartenenti a un gruppo nord africano vicino all'Isis avevano violato i siti di alcune strutture ospedaliere del Regno Unito. Sulle pagine online erano improvvisamente apparse immagini brutali della guerra civile siriana.

Stefano Mele, esperto di cyber war e cyber security, è quasi ironico quando commenta: “poca roba”. L’Isis non è mai riuscito a sviluppare una cyber army. Non ha mai costituito una minaccia per le infrastrutture critiche di nazioni e multinazionali.

“Lo Stato Islamico ha sempre utilizzato il cyber spazio per formare le menti, creare reti sociali, raccogliere fondi. Queste sono le sue attività online. Non la cyber war”.

L’Isis raccoglie fondi in Bitcoin?

“No, è una leggenda metropolitana. Siamo riusciti a provare solo una decina di wallet, portafogli Bitcoin, con cifre irrisorie. Online l’Isis si dà da fare per spingere gli adepti a donare per la sua causa. Non in Bitcoin, ma in valuta corrente”.

E gli attacchi informatici dell’Isis di cui si è parlato?

“Si tratta di attacchi sferrati con software abbastanza semplici: diniego di servizio, saturazione di banda, alterazione dell’aspetto delle pagine del sito, sottrazione di dati personali. Di sicuro, il gruppo di attivisti Anonymous è più efficace dell’Isis a livello globale”.

Lo Stato Islamico non è mai riuscito a reclutare un hacker di primo livello?

L’Isis ha tentato di reclutare seguaci all'interno di Anonymous, ma con scarsi risultati. Il più pericoloso è stato Junaid Hussain. Aveva poco più di 20 anni. Era di origine pachistana e viveva a Birmingham, nel Regno Unito. Faceva parte di un gruppo di hacker pro-palestinese, il TeaMpOisoN, vicino ad Anonymous. Nel 2012 aveva passato sei mesi in prigione per aver hackerato l’account Gmail di Tony Blair, postando online i suoi dati personali. Uscito di prigione Hussain era entrato nel ‘Cyber Caliphate’, la cyber army dell’Isis. Fu lui a ottenere le password dei canali Twitter e Youtube del Comando Centrale degli Stati Uniti sui quali riuscì a veicolare messaggi dello Stato Islamico.

Nel corso degli attacchi terroristi in Francia nel 2015, fu sempre Hussain a violare i siti francesi. Nel 2015 riuscì anche a pubblicare una kill list di 1.300 militari statunitensi destinata ai miliziani dell'Isis. Hussein è stato ucciso da un drone nei pressi di Raqqa nell'agosto del 2015. Anche lui era entrato in una kill list: quella del Pentagono. Era il terzo della lista dopo Abu Bakr Al Baghdadi e Mohammed Emwazi. A rendere rintracciabile Hussain era stata la sua attività di reclutamento online in diversi stati”.

Da dove venivano i soldi per le attività online?

“Principalmente dalle rendite del petrolio iracheno e siriano. E poi da alcuni stati sunniti del Medio Oriente. Ovviamente, la maggior parte dei soldi serviva a finanziare le armi. Ma qualcosa arrivava anche per le attività online”.

E la temuta cyber army dell’Isis?

“Direi che in molti, anche tra i giornalisti, hanno creduto troppo alla propaganda dello Stato Islamico. Le riviste, come la celebre ‘Dabiq’, tradotta in tantissime lingue, tra cui l’italiano, hanno fatto una grande pubblicità alle presunte capacità del 'Cyber Caliphate'. Soprattutto dopo gli attentati in Francia nel 2015. Ma la realtà era diversa. Anche la celebre app dell’Isis, 'Alrawi', con la quale si supponeva che i terroristi comunicassero in maniera sicura, in realtà per mesi non è stata nemmeno attiva. Non escludo che sia stata creata successivamente, magari dall’Fbi per controllare i terroristi. L’Isis ha sempre usato Telegram e altre app. Ed è stato davvero abile in una sola attività informatica: la propaganda”.

Insomma, tutto un bluff?

“Tantissimo bluff. Forse la prova più eclatante ce la dà involontariamente l’ex segretario della Difesa statunitense Ashton Carter. A un certo punto, in una sua lunga relazione delle attività contro l’Isis in Siria e Iraq pubblicata poco più di un mese fa, ha dichiarato che nessun nemico degli Stati Uniti prima dell'Isis aveva mai fatto di internet una parte così importante della propria strategia. Si è arrabbiato quando si è reso conto che le operazioni di contrasto dell’Us Cyber Command erano quasi inesistenti. Non poteva che essere così. Perché è tutto un bluff”.

1/12/2017