La finta compassione di Adinolfi per Nadia Toffa: “Tu ridevi di me ed io prego per te”

-Redazione- Nadia Toffa è finita in ospedale dopo un grave malore avvertito mentre si trovava in albergo, a Trieste.

E mentre veniva ricoverata in terapia intensiva, Mario Adinolfi decideva di augurarle di tornare in forma prima possibile con un messaggio decisamente inopportuno.

Fuori luogo.

Il giornalista ultracattolico su Twitter ha postato un messaggio per ricordare il sorriso della presentatrice de Le Iene in trasmissione al dito medio alzato da Fedez e J-Ax presenti come ospiti al suo fianco in studio. Un gesto che i due artisti avevano indirizzato proprio ad Adinolfi e alla sua formazione politica, Il Popolo della Famiglia.

«Lei – ha scritto ieri sera il giornalista poche ore dopo la notizia delle gravi condizioni della Toffa – rideva soddisfatta vedendo il dito medio alzarsi come insulto verso di me e verso noi del Popolo della Famiglia. Noi ora usiamo le nostre mani giunte per pregare per la sua salute. Il Signore gradisca le nostre preghiere per Nadia Toffa, torni presto tra noi in piena forma».

I commentatori si scagliano contro Mario Adinolfi.

Selvaggia Lucarelli, conduttrice ed opinionista, editorialista del Fatto Quotidiano, gli ha risposto: «Questo plateale godimento che ha come sottotesto il tuo personale e meschino concetto di giustizia divina, mascherato goffamente da finta compassione, è la cosa più schifosa che abbia letto in queste ore».

Mario Adinolfi non è nuovo ad affermazioni che hanno discutere.

Ha esultato per l'affitto negato ad una coppia gay, ha paragonato Asia Argento ad una prostituta e definito la legge sul biotestamento come legge per ammazzare le persone.

4 dicembre 2017