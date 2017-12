Los Angeles, è inferno di fiamme

- Redazione - Migliaia di persone evacuate (si parla di circa 27mila persone), 150 edifici distrutti e più di mille vigili al lavoro per spegnere le fiamme; questo è il terribile bilancio del vastissimo incendio scoppiato a nord di Los Angeles e nel quale ha già perso la vita una persona. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, le fiamme divampate nella contea di Ventura, sulla costa del Pacifico, nella parte nord occidentale della Greater Los Angeles Area, hanno già distrutto oltre 18.200 ettari di terreno, nel giro di pochissimo tempo, alimentate dai potenti venti di Santa Ana."Ci attendiamo condizioni meteo simili per i prossimi cinque giorni, questi venti possono diffondersi rapidamente, ma saranno anche giorni in cui la nostra gente dimostrerà tutta la sua forza e resistenza" ha dichiarato il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, che ha già predisposto un piano di evacuazione di una grande area. Il focolaio più grande, chiamato Thomas Fire, già nella giornata di martedì, non era stato circoscritto ed ha avvolto tutta la contea di Los Angeles settentrionale in una fitta nuvola di fumo, con la cenere che ricadeva nelle strade della megalopoli californiana, rendendo l'aria quasi irrespirabile. Poi si sono sviluppati altri due focolai, uno chiamato Creek Fire, che ha già ingoiato 4.450 ettari e l'altro Rye Fire, per ora, fortunatamente, più limitato.

