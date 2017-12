Lucia Riina: “Mio padre non è la mafia”

-Redazione. "Io che devo dire che mio padre è una mer..., non lo dico. Mio padre non è la mafia, è mio padre. Poi che è Totò Riina, questo è un altro discorso".

Parla così Lucia Riina, la figlia del 'capo dei capi' morto il 17 novembre scorso a Parma.

In un'intervista rilasciata a 'Le Iene' che andrà in onda questa sera, la figlia di Riina parla anche delle cialde 'Zu Totò', ma soprattutto racconta dettagli inediti delle stragi e della latitanza del padre.

"Se mio padre non è stato uno stinco di santo sarà all'inferno, se lo è stato invece starà in paradiso - dice Lucia Riina a Giulio Golia -. Io ho le mio buone ragioni per pensare che mio padre in certe cose non c'entra".

"Se mio padre era un pupazzo? Non lo so" conclude.

10 dicembre 2017