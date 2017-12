Maltempo in Piemonte. Treni cancellati e scuole chiuse

-Redazione- L'Italia è sempre più nella morsa del freddo.

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Paese non accenna a fermarsi. Dopo la prima neve a Milano, adesso è il turno di Torino. Il capoluogo piemontese si sta imbiancando ora dopo ora. E così è stato revocato il blocco per la circolazione delle auto a diesel Euro 3 ed Euro 4.

Questa tipologia di veicoli era stata fermata a causa dello sforamento dei livelli di Pm10. Ma il maltempo sta creando parecchi problemi anche negli spostamenti e nella circolazione dei treni. Dopo l'odissea del treno Eurocity Thello bloccato con 400 passeggeri al gelo per 4 ore sulla linea Milano-Genova, sono scattate alcune cancellazioni su alcune tratte.

Sono stati cancellati alcuni treni sulla linea Ivrea-Aosta e anche alcuni tra Bardonecchia e Bussoleno.

Anche in Liguria alcuni treni sono stati cancellati, soprattutto sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme. Tredici convogli non partiranno sulla Genova-Busalla-Arquata Scrivia. Problemi anche sulle strade con la chiusra della tangenziale nei pressi di Alessandria e su alcuni tratti delle autostrade. Disagi anche nelle scuole. In diverse città alcuni istituti resteranno chiusi. Codice rosso nella zona di Firenze e scuole chiuse a Calenzano, Campi, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Sesto Fiorentino, Signa e Vinci.

Resta invece l'allerta arancione in Lombardia. Disagi anche nei collegamenti con le isole. Annullati i traghetti mattutini fra Trapani e le isole Egadi e quelli per Ustica che partono da Palermo.

11 dicembre 2017