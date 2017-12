Matteo Renzi irride Piero Grasso: “Guida l’ennesimo partitino”

-Redazione- L’irritazione di Matteo Renzi è palpabile, in camera caritatis i massimi dirigenti del partito parlano di “strappo istituzionale” e fanno notare che il parallelismo con altri presidenti della Camera, già leader di partito quando furono eletti, non regge: perché Piero Grasso è stato per 4 anni e mezzo presidente del Senato indicato e votato dal Pd «e poi ha usato la sua carica a pochi mesi dallo scioglimento per mettersi a capo di un altro soggetto politico contro il Pd».

E se tutta questa rabbia è provocata dalla consapevolezza che la sinistra farà perdere qualche decina di collegi (c’è chi azzarda una quarantina), Renzi da Fazio in prima serata su Rai Uno fa subito un richiamo al voto utile: avvisando tutti che «chi vota sinistra radicale fa un regalo a Salvini e Berlusconi».

Ma con i suoi collaboratori, il leader non vuole dar mostra di esser preoccupato dal «nemico a sinistra», sempre massimamente temuto ai tempi del Pci.

«Il loro tentativo nasce già zoppo: Pisapia fa capire che si allea col Pd, Montanari e i comunisti già rompono l’unità», commenta così nel primo pomeriggio al telefono con i suoi la nascita «dell’ennesimo partitino di sinistra».

Da parte sua Renzi si limita a un «in bocca al lupo» e da Fazio si lancia nella prima promessa della campagna elettorale, «un altro milione di posti di lavoro la prossima legislatura».

Glissa sulle larghe intese con Berlusconi dopo il voto. «Spero che il centrosinistra possa farcela da solo, ciò che accade il giorno dopo mi preoccupa». Berlusconi dice che si torna al voto? «Speriamo sia di parola».

Ma un ultimo colpo, lo riserva a Grasso: «Bisogna vedere se il partito lo guiderà Grasso o D’Alema, che di mestiere ha sempre attaccato i leader del partito, lo ha fatto con Occhetto, Veltroni...».

Insomma Renzi derubrica Grasso a leader ombra, guidato dalla longa manus di D’Alema, considerato lui il vero nemico.

4 dicembre 2017